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快訊／遭整桶屎淋頭！21歲妹臉書狂PO文…衝警局提告「公然侮辱」

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▲長髮女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝自爆料公社）

▲邱女遭人潑屎，「滿滿一桶」頭頂砸下瞬間飄惡臭。（圖／翻攝自爆料公社）
記者張君豪、陳羿妏／台北報導

一名21歲邱姓女子昨（19日）深夜於北市信義區威秀影城前遭一名黑衣男潑糞，事後她返家梳洗完畢，僅在臉書不斷發文，卻未前往派出所製作筆錄。不過，根據最新消息傳回，邱女今（20日）下午5時30分已前往三張犁派出所製作筆錄，並表示要提告對方「公然侮辱」，但兇手目前尚未到案，因此後續情形，仍有待警方釐清。

回顧整起事件，邱女19日深夜10時許於信義區威秀影城廣場前，突遭一名戴口罩的黑衣男子潑灑糞便，不過，警方獲報到場協助時，邱女表示「整身都是大便真的很髒，表示將返家盥洗、清理乾淨後會到派出所提告。」

孰料，返家後邱女梳洗完畢，未立即前往派出所，而是從今天上午開始，不斷於個人臉書發文，更還原經過表示，「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」

對此，稍早最新消息傳回，邱女今下午5時30分已前往三張犁派出所製作筆錄，並決定對該名動手的男子提告「公然侮辱」，目前警方已鎖定一名身穿黑衣黑褲、戴口罩男子犯案後搭計程車離開，正擴大追查中。

▼潑屎地點。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼信義威秀長髮女遭人潑屎。（圖／記者游宗樺攝）

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