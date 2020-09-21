20歲女遭潑糞點名「陳、李、羅、韓4人」：出來自首不要躲了！

記者黃翊婷／綜合報導

20歲邱姓女子19日深夜坐在台北市信義威秀影城前的石椅上，卻遭一名戴口罩的男子潑糞。她先是呼籲倒屎哥出面自首，21日凌晨2時許又在臉書PO文，直接點名陳姓、李姓、羅姓以及韓姓相關人等不要再躲了，趕快去自首。

▲邱女在臉書點名4人快點出來自首。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

邱女事發後返家盥洗，20日前往三張犂派出所製作筆錄，向「潑屎哥」提告公然侮辱。她製作完筆錄在鏡頭前說明，會發生這次的事件，她不曉得是為什麼，當下來得太突然，她被桶子蓋住頭，根本沒有看到是誰做的，只聽路人說是「穿黑衣黑褲、矮矮的男生。」

至於是否有得罪人？邱女則說不曉得，但她前2周與朋友揪團喝酒，有名男生因為不勝酒力倒在她身上，她感到十分有趣，將畫面錄下來；沒想到有名夜店妹事後跑來堵她，賞了她巴掌後還痛罵，「X妳X機X，為什麼我喜歡的男人妳都要搶…難道妳不知道我在搞妳嘛？妳不知道我在銃康妳嘛？」

經過該次糾紛，邱女後來又在朋友的邀約中遇到該名夜店妹，又再一次被對方賞巴掌，還遭抓頭髮撞牆。發生潑屎事件後，她問夜店妹「是不是妳做的」；對方則說「完全不想理妳」，過了2個小時後又打電話來關心，但否認犯案。

▼▲黑衣男得手後立即徒步逃離現場，再搭計程車離開。（圖／記者張君豪翻攝）

而邱女事發後持續在臉書發文，她說，「倒屎哥要不要出來自首」、「有需要瘦身還是洗髮精可以找我，真的有效香到爆炸連屎都去了，幸好終於在洗了第6次得到解脫。」

邱女寫道，「好累喔，記得我今年20歲不要亂報…感謝大家提供潑屎哥資訊，不管真假，小妹都感謝，抓到人也不要私刑，交給警方處理即可，真心誠意感謝大家，邱小妹下台一鞠躬。」

邱女說，日前有累積到一些新資訊，今天歡迎踴躍預約採訪，但是麻煩態度好一點，「我不是動物，一直開閃光，眼睛很痛～『我會好好活著』對吧⋯」她報案後去醫院，她表示，到醫院瞬間哭了。

接著，邱女21日凌晨2時許又在臉書PO出一篇20字短文，並寫出4個人的全名，希望陳姓、李姓、羅姓以及韓姓相關人等不要再躲了，趕快去自首。不過，由於案情尚未明朗，網友們對於邱女突然點名4人的舉動，大多保持觀望態度。

▼邱女（綠衣者）前往派出所製作筆錄。（圖／記者黃彥傑攝）

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