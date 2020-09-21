「我會好好活著對吧」20歲妹哭了要潑糞哥自首　警：她被掌握行蹤

▲邱女做完筆錄後受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名20歲邱姓女子19日深夜坐在台北市信義威秀影城前的石椅上，被一名戴口罩的男子潑糞，正由警方追查犯嫌。她呼籲倒屎哥出面自首，「抓到人也不要私刑，交給警方處理即可，真心誠意感謝大家。」她也說到醫院瞬間哭了，「『我會好好活著』對吧？」對此，有員警分析幕後教唆者身分認為，雖邱女常在社交平台分享動態，但能掌握她的出沒地點，代表行蹤已被人掌握。

邱女事發後返家盥洗，20日前往三張犂派出所製作筆錄，向「潑屎哥」提告公然侮辱。她製作完筆錄在鏡頭前說明，會發生這次的事件，她不曉得是為什麼，當下來得太突然，她被桶子蓋住頭，根本沒有看到是誰做的，只聽路人說是「穿黑衣黑褲、矮矮的男生。」

至於是否有得罪人？邱女則說不曉得，但她前2周與朋友揪團喝酒，有名男生因為不勝酒力倒在她身上，她感到十分有趣，將畫面錄下來；沒想到有名夜店妹事後跑來堵她，賞了她巴掌後還痛罵，「X妳X機X，為什麼我喜歡的男人妳都要搶…難道妳不知道我在搞妳嘛？妳不知道我在銃康妳嘛？」

▲▼邱女做完筆錄後受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

經過該次糾紛，邱女後來又在朋友的邀約中遇到該名夜店妹，又再一次被對方賞巴掌，還遭抓頭髮撞牆。發生潑屎事件後，她問夜店妹「是不是妳做的」；對方則說「完全不想理妳」，過了2個小時後又打電話來關心，但否認犯案。

而邱女事發後持續在臉書發文，她說，「倒屎哥要不要出來自首」、「有需要瘦身還是洗髮精可以找我，真的有效香到爆炸連屎都去了，幸好終於在洗了第6次得到解脫。」

邱女寫道，「好累喔，記得我今年20歲不要亂報…感謝大家提供潑屎哥資訊，不管真假，小妹都感謝，抓到人也不要私刑，交給警方處理即可，真心誠意感謝大家，邱小妹下台一鞠躬。」

▼邱女坐在信義威秀前的石椅上遭人潑糞。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

▼裝穢物的桶子一開始還蓋在邱女頭上。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

邱女說，日前有累積到一些新資訊，今天歡迎踴躍預約採訪，但是麻煩態度好一點，「我不是動物，一直開閃光，眼睛很痛～『我會好好活著』對吧⋯」她報案後去醫院，她表示，到醫院瞬間哭了。

《自由時報》報導，一名高階警官認為，雖邱女常在社交網站分享動態，但能知道她坐在石椅上，代表行蹤已被人掌握；幕後教唆者可能是知道她行蹤的熟人，或是事發當天有與她碰面者。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼口罩男潑糞過程僅短短2秒，犯後快跑離開現場。（圖／記者張君豪翻攝）