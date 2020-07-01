「農田水利法」預計明通過挨批不可思議　陳吉仲：所有政黨都支持

▲農田水利法惹議，陳吉仲表示，所有政黨都支持。（圖／記者呂佳賢攝）



記者許展溢／台北報導

農田水利會預計今年10月起改成公務機關，引起部分人士反彈，愛鄉文教基金會、桃園農田水利會昨天舉行座談會不滿怒指，要聲請大法官釋憲，其中民進黨前立委林濁水更批此法不可思議。農委會主委陳吉仲今（1日）表示，上午展開朝野協商，氣氛非常和諧，所有政黨都支持。

林濁水直指中央權力機構活在外太空，很可惡，日據時代都必須給農民自治權利，現在竟被稱「民主進步」的民進黨收走，很不可思議。桃園農田水利會會長黃金春反對大罵，政府強行改制只是為奪權和財，會是農民永遠的敵人。

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陳吉仲今出席「綠色照顧站出來．守護高齡作伙來」記者會延遲，上台致詞先向台下所有解釋，因為今天上午進行農田水利法朝野協商，非常順利，所有政黨都支持，預計明天就會順利通過。

會後受訪再被問此事，陳吉仲說，朝野氣氛非常和諧，針對農田水利法條文都有修正達共識，也順利送到院會，未來比較重要的是讓農田水利會服務更多農民，組織升格為公務機關後，發揮更大功能，一定可以並有信心確保所有員工、小組長和工作站站長執行到位，其他相關配套措施，會盡快跟17個水利會溝通。

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