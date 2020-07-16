桃園農田水利會總幹事黃金德屆退　獲聘水利會基金會秘書長

▲黃金德屆退，獲聘水利會基金會秘書長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會總幹事黃金德屆退，因任職水利會期間推動多項創新會務，成效卓著，獲會長黃金春聘任擔任桃園農田水利會基金會秘書長職務，並於16日就任新職。黃金德說，配合水利會改制，桃園農田水利會進行財產清查，以該會擁有2萬8500多筆土地，以及不動產市值來算，會有財產應該超過4000億。

▲黃金德(右二)具管理專業，市長鄭文燦力表肯定。（圖／資料照／記者楊淑媛攝）

桃園農田水利會家大業大，黃金德說，在黃金春會長當選之後，兢兢業業，擬定三年計畫，十年內有3個三年計畫，就是全面的更新改善農水路，陸續完成將近八成的基礎建設改善，確保將來農業灌溉用水安全，以往石門水庫放水到舊的農水路會滲水流失，只好減量打折供水，有了農水路更新，自然效率提高。

黃金德強調，黃金春會長主政水利會十年，第一個貢獻就是3個三年計畫，全面改善農水路，這10年來已經投入超過70億。第二，新北灌溉用區長期以來被佔用的土地，比如說兩坪，三坪、20坪都沒有管理，黃會長上任之後成立清查小組，全面清查佔用水利會土地，找佔用者簽租約，第一個收取5年的補償金，第二個開始逐年按照合約來承租使用，經過10年清查，每年收入將近1億的租金，桃園農田水利會一年薪水1億5千萬元，光是對於被佔用財產的清查效益就很高，農委會每次來業務檢查都一再肯定。

黃金德過去當選3屆縣議員、1屆副議長，暫離政壇3年之後，2010年加入黃金春參選會長的輔選團隊，而獲延攬進入水利會服務。黃金德的兒子黃世杰，去(2019)年參選桃園沿海立委選舉，黃金德平時紮根水利農友服務，擁有寬廣人脈，基層實力雄厚，加上黃世杰形象清新，勤走基層，水利農友不分藍綠全力支持其子，使黃世杰高票當選。

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