睽違9年北一女儀隊國慶再登府前！12分鐘表演曲曝「小綠綠練爆」

記者許展溢／台北報導

揚名國際的北一女中樂儀隊從7月中開始，秘密練習全為了下10月的國慶日，此次受到矚目的是，這是北一女儀隊睽違9年再登上府前表演，動員近150名同學、6位教練，將呈現含進、退場及4首曲目，共12分鐘的精彩小綠綠。

▲北一女樂儀隊國慶表演練習。（圖／記者許展溢攝）



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北一女此屆是樂隊第62屆、儀隊第57和旗隊第23屆表演，今年主題以「婆娑之洋，美麗之島」，記者今直擊練習現場，開場曲演出搖籃曲，帶出孩子們成長的故事，最終曲則是動畫海洋奇緣主題曲How Far I'll Go，特別的是，這次北一女樂儀隊是睽違9年後，再度為了國慶表演登上總統府前。

▲▼北一女表示，樂儀隊星期六、日整天都練習到精疲力盡。（圖／記者許展溢攝）



儀隊同學受訪表示，為了國家演出，目標會變得更有動力，表演時團隊默契很重要，需要克服心理精神，且練習時間緊迫，手握的速度快之外，還要做到俐落，還好學姊都有一步步帶著。旗隊同學陳心雅和鐘玉婷說，暑假開始準備，提到上次學校被邀請是9年前，很緊張，但也很開心在疫情間，有這樣的機會。

▲旗隊同學說，很開心疫情間有演出的機會。（圖／記者許展溢攝）



北一女表示，今年有近150名同學參與演出，派出6位教練，從7月中開始練習，平日是放學後留下來練，假日則是整天，練到精疲力盡，為了進、退場，加上4首歌，12分鐘的表演。北一女中樂儀旗隊成立於民國52年，具輝煌歷史及光榮傳統，並經常應邀於中華民國國慶大典、元旦升旗典禮、外賓參訪及重大活動中擔任演出，深獲中、外人士一致讚揚。

▲北一女樂儀隊國慶將表演12分鐘。（圖／記者許展溢攝）