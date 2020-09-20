不滿50筆土地遭歸國有　執行官家舉牌…太級門動員150人包圍警局



▲太極門19日晚間到執行官李貴芬家附近舉牌抗議，因舉牌黃女被帶回警局，因此引發後續包圍警局活動。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

爭議多時的太級門欠稅一案日前終於定案，太極門不滿欠稅遭拍賣的50多筆土地由台北、中區國稅局成收、收歸國有，多次前往行政執行署等地舉牌抗議，19日晚間，太極門群眾再次前往負責本案的新竹分署執行官李貴芬住家附近舉牌，警方獲報後前往調查；此舉卻引發太極門不滿，再動員約150人包圍派出所，竹北分局長謝博賢除了親赴現場坐鎮外，也調遣65名警力戒備，雙方唇槍舌戰多時，所幸未發生進一步肢體衝突，直到凌晨3時許才終於散場。

竹北分局19日晚間17時許接獲報案，位於竹北某社區附近約有20名民眾高舉寫著「主任執行官李貴分、太極門案你到底領了多少獎金？10萬？100萬？1000萬？趕快吐出來」的白布條及看板，抗議稅改不公、違法徵收。

▲太極門群眾到竹北六家派出所前舉牌抗議，要求檢察官出來。



案經被害人向警方報案，對該名舉看板的黃女依法提出恐嚇、妨害名譽、個資法等告訴，警方遂請黃女返回六家所協助調查，太極門群眾不滿「只是舉布條就被帶回」於是動員約150人集結至六家派出所抗議，新竹縣警察局立即調派各分局相關警力，並向警政署申請機動保安警力維持現場秩序。案經請示新竹地檢署內勤檢察官，黃女涉案部分案件以現行犯移送地檢署，訊後裁定限制住居。

太極門抨擊，「李貴芬濫用職權，複製白色恐怖！」質疑只是拿海報就送警局，台灣難道是二度戒嚴嗎？因不滿警方所為，才會號召「平反1219行動聯盟/稅法改革聯盟」百人包圍警局，台大法學教授陳志龍也前往聲援。

▲▼警方調派約65名警力到現場支援。

警方表示，台灣是民主法治國家，警方絕對尊重民眾的表意自由，但從未有陳抗人員係前往司法或行政人員社區附近指名道姓侵門踏戶，這樣作法顯然跨越法律紅線 ，也不可能為社會大眾所認同。今日太極門化身稅改團體，至「行政執行署官長住家」附近抗議，危及司法人員人身安全等行為是任何一個民主法治國家，都不能容忍的，所以警方應地檢署要求嚴守依法行政立場。

因此，本日負責集會遊行相關案件處理之竹北分局長局長謝博賢呼籲，陳情民眾要遵守法律界線，否則類似陳抗行為，極可能發生質變，不僅不能獲得社會的支持，更會因爲涉及恐嚇執法人員，而遭國人所唾棄！

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