快訊／太極門求助美國務次卿柯拉克　下榻飯店前拉「SOS」白布條

▲太極門17日到柯拉克下榻飯店前聚集，抗議遭政府違法徵稅。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17日下午抵台，在機場進行完採檢後，隨後便搭專車前往下榻的萬豪酒店。而在柯拉克抵達前，約30名氣功團體太極門便先一步抵達現場，手持「SOS」布條、英文標語等，抗議遭政府違法徵稅導致多筆土地遭到法拍，盼引起柯拉克關注，幫忙申冤。

氣功團體太極門纏訟20多年，50筆土地淪國有地，太極門成員每日早晨在台北街頭舉布條陳抗，引發路人側目。

太極門辯護律師蔡富強15日在ETtoday新聞雲《行動法庭》節目上表示，「太極門案是無中生有製造的假案！」是台灣社會矚目案件，唯一從一審到三審都是無罪的案子。連台北高等行政法院法官都認為「這個案子太有問題！」

對於太極門的反制行動，法務部行政執行署副署長陳盈錦則回應，15件執行案是經過最高行政法院判決確定，在國稅局撤回前，執行署「沒有理由不執行」。

太極門於1997年4月遭當時的檢察官侯寬仁，以攬信徒斂財31億餘元起訴掌門人洪石和等人，最後經最高法院最後判決無罪定讞，不過太極門卻因積欠國庫7600萬元稅款至今仍分文未繳，遭法務部行政執行署鎖定。

法務部行政執行署新竹分署在今年8月21日針對太極門掌門人洪石和欠稅一案，二拍苗栗山區50多筆土地，繼首拍遭有心團體以310封無效標單灌爆票匭干擾投標後，新竹分署祭出「拍賣前繳足保證金」的殺手鐧，投標人應於拍賣前1日上午10前將足額保證金入帳至指定專戶，不得要求於當場或事後補足，否則投標則視為無效，雖然此舉成功嚇阻有心人士干擾，但這次拍賣雖只有3件標單，但卻都因無法事先繳納保證金而被視為無效投標。

新竹分署當時也特別呼籲，本案已由移送機關依法承受未拍定之50筆土地，拍賣程序已結束，也請關切本案的相關人士，保持理性並遵守法治國家之秩序，表現正當之公民行為，勿再做出干擾公務執行、危及機關安全等逾越法治尺度等等脫序行為，否則，仍應負起相關法律責任。

▼太極門17日到柯拉克下榻飯店抗議。（圖／記者宋良義攝）

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