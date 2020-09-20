2波鋒面接力變天降溫　今全台防豪大雨！「明顯偏涼」時間曝光

▲氣象局提醒，今基隆北海岸、北部及宜花地區需注意有局部大雨或短時豪雨發生的機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

北北基桃大雨特報，未來一周兩波鋒面接力！氣象專家吳德榮表示，今天（20日）鋒面影響有雨；周四另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市

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中央氣象局說，今鋒面通過及東北風增強，北部及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部及宜花地區需注意有局部大雨或短時豪雨發生的機率，而中南部地區為多雲有午後短暫雷陣雨的天氣，山區並有局部大雨發生的機率；溫度方面，北部、東半部高溫約30至32度，氣溫稍降，中南部高溫約34度，中午前後仍較炎熱，各地低溫約25度較舒適。

氣象局指出，周一、周二東北風影響，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨；北部地區周一也有些局部短暫雨；周三東北風減弱，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

▼今鋒面影響全台有雨。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周四另一鋒面通過及東北風增強，周五、周六東北風影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，北部及東半部地區又會有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨真實色雲圖顯示，台灣受到鋒面帶上對流雲系影響，今晨中部以北有局部降雨，並有局部大雨；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面影響，北台氣溫略降、稍轉涼，迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，背風面中南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，又以山區午後機率較高，局部地區有較大雨勢，應注意。



吳德榮分析，周一至周三鋒面東移，天氣好轉，為多雲時晴的天氣，花東偶有局部短暫陣雨，南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，白天舒適至微熱，早晚因有冷空氣及一部分「輻射冷卻」的貢獻，而明顯偏涼；周四另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼；周五、周六鋒面遠離，天氣逐漸好轉，迎風面偶有局部短暫雨的機率，南部山區午後亦有局部短暫降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）