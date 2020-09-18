生死都是自然循環！　與孩子談死亡，要掌握5重點

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

在我們家，「生與死」一向不是禁忌話題，而是再自然不過的生態循環。

人說2020是非多，我原先以為只是受到疫情影響，大家宅在家的時間變多了，對事物的敏銳度也提升，但隨著名人一個一個凋零，連曾經鼓勵過我的寶爺梁嘉銘，也突然中風倒下，這個禮拜又驚傳小鬼黃鴻升猝逝，我開始被一股焦慮籠罩，感覺這個年…真的有些不同…。

那天我把女兒DAHLIA叫來，問她：「妳記得挖鼻孔叔叔嗎？」「記得啊，他家的牛排很好吃。」我：「他太太在臉書說他生了重病，差點就死掉了。」女兒驚呼：「發生什麼事？他現在在哪裡？我們要去看他嗎？」我告知女兒何謂中風，起因可能是慢性病、工作壓力、不健康的飲食習慣等等。

「我也很怕我中風。」單親育兒只要心態健康，除了帳單壓力以外，其他都是小事，但「永遠付不完的帳單」真的很逼人啊～有心臟舊疾的我，不免對女兒誠實以對，自己也是中風高危險群，因為我們家常常提到生死話題，所以她也早早有了自己的想法。

女兒拍拍我，說：「媽，以後妳死掉了，我一定花很多錢幫妳辦大的！」嗯？我朋友少又愛搞神秘，辦大的是要幹嘛？「不用啦，我不在乎這種東西，死了就死了，什麼都不用辦，把我燒一燒，看是要樹葬、海葬、迪士尼葬（是網路傳言）都行，不要選髒髒的地方就好了。」

女兒插腰反駁著：「不行，我要花很多錢送妳。」我苦笑：「妳可以尊重當事人意見嗎？這樣很浪費錢耶。」我們能這樣坦然討論死亡話題，當然並非一蹴可幾，約莫從DAHLIA 3歲起，我開始用以下5點，慢慢跟她談論「出生」與「死去」的概念。

1、生與死是自然循環，慶賀嬰兒出生，也要祝福逝者往生。

不論多麼光鮮亮麗，每一個人的生命歷程，都有其辛苦難熬的阻礙與關卡，就佛教來說，生而為人是「修行」，當嬰兒呱呱墜地的時候，為修行的起始，歷經各種挫折、難關、喜怒哀樂，最後，「離開人世」就是告一段落，功德圓滿了！

通過這重重考驗，怎麼能不給予最大的祝福呢？

2、正向面對！人不是害怕死亡，而是對「未知」恐懼。

生命終究難逃一死！我跟女兒說，死亡是再正常不過的事情，大家會感到害怕，是因為不知道死後會面對什麼情形，到底是完全化為烏有，還是真有天堂地獄？用上一點來貫通，就是「修行有難有易，端看用何種方式面對。」

3、死亡不是老者獨享，每一天都要當最後一天來過，好好珍惜身邊的人事物。

我看過一些人，天天擔心自己離死亡不遠，最後焦慮到疑神疑鬼，搞得家庭烏煙瘴氣，所以，我認為盲目追逐「長壽」是不智的，應該把每一天當最後一天來安排，珍惜所有與自己有關係的人事物，才不會留下太多遺憾。

4、愛惜自己、重視自己。

出生可以掌控，但死亡就不是我們說了算，所以要提醒孩子，時時愛惜自己、重視自己的想法及需求。

5、不要避談死亡話題。

很多人避諱死亡，認為談這種事情不吉利，但隨著社會開放，我們看到越來越多遺憾，源自於「來不及」，來不及說、來不及表露、來不及安排，與其害怕嘎然而止，不如常透過事件來與小孩聊天互動，降低自己與孩子對於「死亡」未知的恐懼。

不要害怕與孩子談生死！衰老死亡，本來就是自然生態重要的一環，積極面對當下，才是克服恐懼的不二法門，祝福大家都能順順利利度過這一年。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。