兩道鋒面接力襲台！今晚雨彈開砸北台灣　下周僅「這天」出太陽

▲北台灣今晚開始有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到鋒面通過影響，今晚開始北台灣逐漸變天，中央氣象局預報員劉沛滕表示，隨著鋒面通過、東北風增強，北部、東半部今晚起至明日有短暫陣雨或雷雨，周日整天有不定時降雨，且氣溫也會略降，夜間低溫約24度，似初秋的涼爽舒適天氣。

劉沛滕表示，今晚鋒面通過，東北風逐漸增強，北部、東半部開始有雨，明日整天北台灣不定時都有局部陣雨或雷雨，基隆北海岸、花東地區則有局部大雨，雨勢較為明顯。

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鋒面通過後東北風持續影響，周一、二基隆北海岸、東半部、部分北部地區仍有降雨，不過雨勢稍微緩和。中南部則都是以午後雷雨為主。

▲周三各地天氣多雲到晴。（圖／記者屠惠剛攝）

受降雨影響，北台灣氣溫略降，北部高溫約30度，較這幾天的34到36度舒服許多，夜間低溫約24度，不會寒冷，屬於舒適的涼爽天氣。

劉沛滕指出，周三後天氣回穩、氣溫回暖，僅山區、近山區等地會有午後雷雨，各地氣溫回升，以多雲到晴的炎熱天氣為主。

到了周四又有一道新的鋒面影響，周四到周六天氣與周日到周二類似，也是北部、東半部有雨，氣溫同樣小幅下降，北部低溫約23度，屬於舒適天氣。

另外，目前海面上雖有一、兩個小低壓，但看來都不會發展成熱帶擾動或熱帶性低氣壓，且距離台灣較遠，即使有明顯發展，對台灣影響也不大，本周天氣多受鋒面影響居多。