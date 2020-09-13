下波鋒面「明顯降溫降雨」報到時間曝　今起2天防午後雷雨彈

▲氣象局今晨對新北市、基隆市發布「豪雨特報」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（13日）和周一各地防較大雨勢；周六鋒面南下，天氣轉變，北台灣明顯降雨、降溫，影響程度與熱帶擾動的位置略有關係。

中央氣象局今天清晨（13）對新北市、基隆市發布「豪雨特報」，清晨對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區亦請注意坍方及落石。

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氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面逐漸遠離，吹偏東北風到東風，迎風面基隆北海岸、東半部有不定時短暫陣雨，且要留意短時降雨，其他地區以午後雷陣雨為主，山區要留意局部大雨發生機率，各地氣溫約32至34度。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

葉致均說，周一天氣和今類似，除迎風面降雨外，南部清晨至上午也有零星降雨，主要在沿海地區；周二至周五吹偏東南風、南風，東南部、恆春半島有短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

葉致均表示，周六之後可能有另道鋒面影響，但還要再觀察，屆時吹偏東北風，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他以午後雷陣雨為主。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一盛行東北風，迎風面北台灣雲量增多，白天高溫略降、稍轉涼，北海岸及宜蘭地區易為有局部陣雨，北部亦略受影響，偶有局部短暫陣雨；大氣不穩定，午後各地局部陣雨或雷雨的機率仍高，應注意較大雨勢。

▼葉致均表示，菲律賓東方海面目前有個普通低壓。（圖／氣象局）





吳德榮指出，周二至周五另一鋒面在東海、華中一帶，逐漸南移至北部海面，台灣附近風向轉偏南風，各地天氣晴朗、中午微熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢；周六鋒面南下，天氣轉變，北台明顯降雨、降溫，影響程度與熱帶擾動的位置略有關係，有不確定性尚待進一步觀察。



吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式及美國（GFS）模式，持續模擬出周四至周六南海有熱帶擾動發展，儘管模擬位置及強度皆有差異，模擬的行徑皆向西北西，通過海南島或其南方海面，登陸越南，對台無影響。

吳德榮進一步分析，如果模擬像歐洲模式，其外圍的水氣將匯入周六抵達的鋒面，而使雨勢增大；但如果模擬像美國模式，則其外圍的水氣對周六抵達的鋒面就無改變，由於是末期的模擬，理論上已有不容忽視的不確定性，需要持續觀察；另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆持續模擬出6天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，應是未來幾天觀察的重點。

至於近期是否可能有颱風生成，葉致均表示，目前位於菲律賓東方海面有一個普通低壓，通過菲律賓進入南海後可能會有發展，但發展程度還要持續觀察。

▼吳德榮貼出最新歐美模式模擬周五20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展；另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆模擬出6天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）