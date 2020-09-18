大變天！下周2波鋒面「更強冷空氣」接力　吳德榮：全台跌破20°C

▲周末有一道鋒面南下，緊接著東北季風增強下探20度。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局課長林伯東指出，周末天氣即將轉變，北邊有一道鋒面系統南下，緊接著東北季風增強，北部、東半部地區逐漸轉為有陣雨，中南部相對穩定，但也有一些午後雷陣雨，21、22日（周一、二）清晨中部以北及東北部出現22度低溫，相較較熱天氣有明顯轉變，至於南海上的第11號紅霞颱風對台灣沒有直接影響，長浪將影響中南部、東南部、澎湖、金門。

氣象局預報，19日白天鋒面位於台灣北部海面，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生機率，中部地區清晨有零星短暫陣雨。晚起隨著鋒面接近，北台灣降雨機率增加，基隆北海岸及宜蘭有局部大雨發生機率，白天氣溫仍偏高，各地高溫約33至35度。

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▲更強冷空氣接力，吳德榮：綠色的線已接觸到台灣 。（圖／中央氣象局、NCDR）



預計20日（周日）鋒面通過及東北風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其中基隆北海岸、東北部地區有局部大雨發生機率，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，北東氣溫略降，白天高溫約30度，早晚有秋涼感。21、22日東北風影響，水氣逐漸減少，僅東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，北部地區也有些局部短暫雨。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中指出，下周天氣變化剛好應了「一場秋雨一場涼」的諺語，鋒面周末南下之後，21日就離開，緊接著冷空氣南下，天氣好轉，但21到22日氣溫較低，台北市下探20度甚至更低，24日（下周四）又有一波鋒面過境，之後25日（下周五）又有一波更強冷空氣，綠色的線（約15度）已經接觸到台灣，台灣很多地方都會在20度以下。

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▼「一場秋雨一場涼」，下周變天轉濕涼。

