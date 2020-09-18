明晚迎鋒面雨彈！北台灣連下2天　周日似「初秋」高溫降6°C

▲明晚開始北台灣有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣多雲到晴，午後多處有雷雨。中央氣象局表示，明日起天氣轉變，鋒面在北部海面徘徊，預計明晚開始北部、東北部有局部陣雨，雨勢將持續到周日。周四後又有一道新的鋒面通過台灣，屆時迎風面又再迎雨。

氣象局預報員李孟軒表示，明日白天鋒面在台灣北部海面徘徊，各地上半天雨勢較少，主要以午後雷雨為主，山區將出現局部大雨，北部、東北部也有少量的局部陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今日部分縣市有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

李孟軒表示，隨著鋒面通過，明晚開始降雨逐漸明顯，北部、東半部將有短暫雷雨或陣雨，基隆北海岸、宜蘭地區則局部大雨。受降雨影響，北台灣周日氣溫略降，高溫約30度、低溫約24度。相比今日台北市出現36度高溫，等於氣溫下降6度。

李孟軒表示，周一、二東北風增強，各地白天降雨減少，僅北部、東半部有短暫陣雨，中南部則以午後雷雨為主。周三東北風減弱，各地回溫，北台灣高溫回升至33度，其他地區約34到35度。

▲颱風「紅霞」對台無影響。（圖／氣象局提供）

李孟軒指出，很快到了周四、五又有一道新的鋒面通過台灣，這兩天迎風面的北部、東半部又會有降雨，氣溫也會略降，溫度與周日情形雷同。

另外，今年編號第11號輕度颱風紅霞，目前位於鵝鑾鼻西南西方1460公里之海面上，持續往西移動，登陸越南後強度將逐漸減弱，對台灣無直接影響。