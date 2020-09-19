男吃鐵板麵！盤內驚見「2根微卷黑毛髮」　網一搓笑瘋：黑色幽默

▲原PO在盤子內驚見兩根詭異的黑毛髮。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

外食族在外用餐時，最在意的無疑是「食物衛生」，很怕在食物內吃到不明物體，一名男網友日前在早餐店吃鐵板麵，發現盤子內有兩根詭異的黑毛髮，讓他當場傻眼，還猜測「是不是老闆的腋毛」，最後真相曝光後，網友們全笑翻。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，日前到早餐店吃鐵板麵，快吃完時發現盤子兩側有兩根短短的濃黑毛髮，看起來微卷，讓他當場傻眼，以為是老闆「加料」，邊吃邊注意老闆的腋下。他嘗試用筷子撥撥看，卻怎麼樣也弄不出來，才發現原來只是盤子的花紋設計，一切只是誤會一場，「設計這個盤子印刷的人出來喔，我保證不打死你。」

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貼文一出後，許多網友笑翻，「老闆表示，那個年輕人是不是愛上我，一直看我」、「設計師有黑色幽默」、「故事告訴我們，吃飯要專心」、「有那麼對稱的腋毛嗎」、「盯著人家腋下看真的很失禮耶，也許是鼻毛阿」、「你要慶幸這毛是直的不是捲的」。

也有網友表示，家中也有同款的盤子，「我家餐盤也是這類的！我洗碗常常以為沒洗乾淨」、「這盤子我也有，剛開始洗盤子時一直搓那裡」、「這種盤子我家也有，還一次買了十個」、「我家盤子也有，那條線到底誰畫的」、「到底畫那個線幹嘛」。