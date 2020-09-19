生理學教授變「遙控器老師」　他叫醒睡一片的學生打造「微縮教學」





▲中台科大護理系老師陳韋陸獲得全國Super教師大專組獎。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

他將原本枯燥乏味、學生睡一片的生理學，變成一堂學生紛紛搶著坐第一排的有趣課程；他將一堂2個小時的內容，切為8小節分段上完的遊戲，他是中台科大護理系老師陳韋陸。他透過「微縮教學」改革，讓上課好像玩遊戲，被學生稱為「遙控器老師」，今（19日）他獲得全國Super教師大專組獎。

今年37歲的陳韋陸，本身是台北醫學大學博士，在中台科大教授生理學，回憶起授課的第一次，他將以前在醫學院學到的經驗運用在課堂上，2小時撥放數百張投影片，但沒想到一半的學生睡著，還有學生上班一半直接走出去，讓他震驚不已，因此他決定改變教學方式。

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▲▼陳韋陸透過「微縮教學」改革，讓上課好像玩遊戲，被學生稱為「遙控器老師」。（圖／陳韋陸提供）

陳韋陸運用微縮教學和即時反饋系統（IRS）教學法，將2節課程切成8段，讓每個學生手上有遙控器，上到一個階段就必須作答或搶答，讓上課好像玩遊戲，同時作答也成為平時成績加分依據，教學方法改變後，也讓學生搶著坐離螢幕前第一排，教室氣氛瞬間活潑、有活力不少。

同時因為教學方式的改變，現在的陳韋陸被學生稱為「遙控器老師」。隨著「生理學課」漸漸讓學生喜歡，陳韋陸開始打造系上「百萬大挑戰」賽，將解剖、藥理、病理等課程結合在一起，讓學生組隊報名，讓學生在學習中加速學習知識。

陳韋陸用資料指出，參與「百萬大挑戰」賽的學生考取護理師執照的比率達七到八成，不但遠高於全國平均，也比校內其他學生高出一到兩成。陳韋陸說，現在少子化衝擊私校招生，老師要改變，替自己的課堂打出口碑。

