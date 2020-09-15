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台大教授李篤中3聲明退出台科大校長遴選　否認赴中兼職

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▲▼ 李篤中。（圖／翻攝台灣大學官網）

▲台大化工系教授李篤中。（圖／翻攝台灣大學官網）

記者崔至雲／台北報導

台灣科技大學近期在進行下屆校長遴選工作，但有媒體報導，有意參與校長遴選的台大化工系教授李篤中疑受聘為中國大陸「長江學者」，有違法兼職疑慮。教育部對此表示，候選人皆須揭露相關訊息，以確認有無違法情事。稍早李篤中則透過台科大發表三點退選聲明。

李篤中的聲明中表示，為避免本案造成台灣科技大學校長遴選程序之困擾，本人已向國立台灣科技大學校長遴選委員會提出退選申請；據媒體報導本人曾於中國大陸兼職，本人依規定並未接受該類兼職合約。其中台大校方已查證本人未接受「千人計畫」兼職合約在案；本人與中國大陸及世界各地學者進行學術合作研究皆依教育部規定辦理。

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根據《鏡週刊》報導，參選校長之一的台大化工系教授李篤中，遭控曾獲聘中國「長江學者」講座教授，還名列備受爭議的中國「千人計畫」名單，疑似曾在中國兼職、長年拿中國官方經費做研究，甚至主持多項中國國家級、省級計畫，總經費至少人民幣650萬元，校內學者已跨院所醞釀串連抗議。

教育部也回應，如曾任或現任中國長江學者講座教授、或列名中國千人計畫，但未依法取得許可，則涉及違反兩岸人民關係條例或教育人員任用條例。因此，參與校長遴選之候選人，皆須遴委會透過決議要求充分揭露相關訊息，以確認有無違法情事。

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