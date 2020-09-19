考察智能裝備公司　習近平：關鍵核心技術要掌握在自己手中

▲習近平在湖南考察智能裝備公司。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平17日來到湖南長沙考察，在參訪山河智能裝備公司時表示，創新是企業經營最重要的品質，也是今後我們爬坡過坎必須要做到的，「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡。」

習近平察看了山河智能裝備公司的生產線以及產品，在聽說該企業成功研發200多種具有自主知識產權和核心競爭力的裝備產品時，他指出，今天天氣雖冷，但他心裡是熱乎的，員工們的創新精神給他留下深刻印象，「湖南的製造業要抓住機遇，實現更好發展，為國家作出更大貢獻。」

習近平接著前往了馬欄山視頻文創產業園，他說，湖南文創很有特色，文化產業是一個朝陽產業。現在文化和技術深入結合，文化產業快速發展，從業人員也在不斷增長，這既是一個迅速發展的產業，也是一個巨大的人才蓄水池，必須格外重視，「文化產業既有意識形態屬性，又有市場屬性，但意識形態屬性是本質屬性。一定要牢牢把握正確導向，堅持守正創新，確保文化產業持續健康發展。」

習近平當天還前往了湖南大學岳麓書院，向學生們表示，時代是一個英雄輩出的時代，青年人正逢其時，同學們要不負青春、不負韶華、不負時代，珍惜時光好好學習，掌握知識本領，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，「繫好人生第一粒釦子，走好人生道路，為實現中華民族偉大復興貢獻聰明才智。」