日本防衛費將逾3兆台幣！美防長要求盟國軍費GDP占比達2％

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）16日在美智庫「蘭德公司」發表演說，面對中國、俄羅斯和其他行為構成威脅的情況下，敦促日本與全球盟友將其國防開支增至國內生產總值（GDP）的2％，與「北大西洋公約組織」（簡稱北約）的比例是一致，以保護雙方的共同利益和價值，這也意味著日本每年支付的預計總額將超過新台幣3兆元。

根據日媒Kyodonews報導，艾斯培表示，美方致力於加強盟友和合作夥伴的關係，並維護基於國際秩序的規則，而敦促各盟友將國防防衛費的GDP占比提高到超過2％，是一種必要的投資以提高彼此的能力，就像國家的武裝部隊一樣，以共同實現目標、利益、維護安全、以及捍衛價值。

據報導，艾斯培與川普的論點一致，認為盟友應該支付「公平份額」，但北約成員國依然未能實現將防衛費的GDP占比提高到超過2％，川普也對此感到非常失望。

此外，日本從2013年以來國防預算一直在增長，特別是2016年開始一直都是保持5萬億日元（480億美元）以上，原因是因為力圖防禦中國的海上自決和朝鮮導彈的威脅，甚至每年在駐日美軍上花費將近2000億日元。

▲日本令和元年度海上自衛隊演習。（圖／翻攝自海上自衛隊官網）

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）的數據顯示，日本的國防預算長期以來一直維持在GDP的1%左右，2020年度預算案也為約0.9％，倘若提高到2％以上，總額預計將超過新台幣3兆元。

值得一提的是，北約成員國已同意在2024年之前實現將防衛費的GDP占比提高到超過2％，不過德國國防開支僅佔了GDP的1.3%，因此遭到川普的嚴厲批評，認為該國嚴重拖延了開支目標，且於今年6月時表示，將從德國撤走數千名美軍，而國防部在接下來的一個月內把駐紮的德國的1.19萬美軍「重新安置」到其他的地點。

「北大西洋公約組織」（NATO）是歐洲及北美洲國家為實現防衛合作而建立的國際組織，擁有大量核武器和常規部隊，是西方的重要軍事力量。