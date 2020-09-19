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大雷雨襲竹苗屏！10縣市大雨特報　防雷擊強陣風

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布大雨特報，氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(19)日新北、宜蘭、高雄、屏東地區及桃園至苗栗、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【16:43更新】氣象局針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分止。

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示警區域
屏東縣 屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉

【16:24更新】氣象局針對「新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。

示警區域
新竹縣 竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣 南庄鄉、泰安鄉

▲▼氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天（１９日）鋒面位於臺灣北部海面，北部及東北部地區偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲可透光，午後有局部短暫雷陣雨，山區留意有局部較大雨勢發生的機率，晚起北臺灣降雨機率增加，基隆北海岸及宜蘭有局部大雨發生的機率，外出活動記得要攜帶雨具；氣溫方面，各地高溫約３３至３５度，沒下雨時仍較為悶熱。

另外今天清晨輕度颱風紅霞強度已減弱為熱帶性低氣壓，對臺灣天氣無影響，不過在臺灣西南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及金門、澎湖有長浪發生的機率，海上作業或活動請注意安全。

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