日本網友祭奇招省電費…濕毛巾蓋室外機　冷氣業者喊：千萬母湯！

▲日本網友分享，以濕毛巾覆蓋室外機或許可以省電。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者葉睿涵／綜合報導

日本媒體報導，近日有日本網友在推特分享，只要將濕毛巾蓋在室外機上，讓室外機冷卻，就能讓溫度降低，從而節省一些電費。網友所推薦的方法是在室外機上方放置一條毛巾，並將毛巾的一段浸入旁邊的水桶，以維持毛巾的濕潤。這樣一來，毛巾的水被蒸發後，也能降低室外機的溫度，從而達到降溫的作用。

對此，冷氣製造商大金回應，儘管他們還未進行試驗驗證實際效果，但理論上而言，這樣的做法應該是可行的，如果室外機周圍的溫度和全熱交換器的溫度都降低的話，的確會對冷氣溫度有一定的幫助，不過他們並不建議人們在室外機上放置任何物品，因為如果毛巾垂在室外機的正面或背面，有可能阻塞空氣流動並大大降低操作效率，反而得不償失。

大金建議，比較有效的方法是在室外機上製造陰影，比如搭一個小棚為室外機遮蔭，或在距離室外機約1米的位置種植植物。另一個更簡單的方法則是每隔兩週就清潔一次室內機的過濾器，避免灰塵佈滿過濾器，影響冷氣的效率。鎮

此外，松下電器的官網打破空調運行時不使用吊扇的謠言，表示吊扇有助於整個房間內的空氣循環，不僅能更快地讓房間降溫，還可以使空調以更高的溫度運行，從而節省電力並延長其使用壽命。

▲冷氣製造商建議，定期清潔冷氣過濾網將提升冷氣的效率。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

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