恐怖內輪差！機車與右轉砂石車擦撞　姊妹瞬間捲車底命大僅擦傷

▲屏東縣東港警分局旁28日發生機車大車擦撞交通事故，機車瞬間被捲入車底 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

許姓女子28日中午騎機車後載妹妹，行經屏東縣東港鎮船頭路與沿海路口處、也就是東港警分旁，欲從船頭路右轉沿海路行駛，同向左側許姓司機駕駛砂石車要右轉，兩車發生擦撞，機車騎士瞬間被捲入車底，砂石車駕駛察覺異樣立即停駛，機車騎士及乘客僅手腳擦傷，該警分局交通事故處理小隊獲報趕往現場處理，迅速排除事故，籲請用路人與大型車保持距離，以免因內輪差產生視線死角，引發危險憾事。

▲▼機車與大車擦撞車禍、機車捲入車底。

警方說，許女載妹妹出門，與旁邊的大車距離有限，致發生這起意外；由於大型車轉彎時，前後輪不會在同一個軌跡，其中內側前輪畫出的圓半徑較大，後輪畫出圓半徑較小，前、後輪差距稱為「內輪差」；車輛越大，內輪差也越大。前後輪轉彎半徑差異，常造成視線死角，若未察覺車旁人車，容易發生傷亡憾事。

東港分局長謝政憲表示，人車跟在大型車旁，常有錯覺，以為對方駕駛看得見自己，而失去警覺心，一旦闖入大型車的視線死角，「內輪差」往往成為死亡陷阱，呼籲用路人如駕駛車輛，務必與大車保持安全距離。

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