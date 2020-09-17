▲新北三和國小師生親手挖地瓜，享受田園友善食農教育樂趣。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小全校師生17日在學校旁邊的農田下田親手挖地瓜，讓孩子親手收成於今年6月2日所種下的地瓜，在各班導師的指導下，仔細清洗自己採收的地瓜，再放進各班食農教育的祕密武器「氣炸鍋」，以攝氏200度的溫度烘烤35分鐘後，直接品嚐到金山烤地瓜的甜美鬆軟好滋味。

金山地區自1980年種植「紅心地瓜」，種出來的地瓜質地細膩且甜度極高，與芋頭、茭白筍併稱「金山三寶」，是金山的重要經濟作物。三和國小鄰近社區農田，歷年與在地農友持續合作下不斷精進食農教育體驗學習課程，17日收成的地瓜，就是今年6月2日由孩子親手將地瓜苗埋進土裡的豐碩成果，孩子們對於腳下踩踏的土地充滿敬意，因為這塊土地有著厲害的魔法，能長出健康又美味的食物。

▲三和國小全校師生17日在學校旁邊的農田下田親手挖地瓜。

一年級邱苡茜表示，我還記得幼稚園畢業前六年級的大姊姊帶著我一起種地瓜，想不到這麼快就可以挖到那麼大顆的地瓜，好神奇，而且老師還用氣炸鍋在班上直接烤地瓜，在烤的時候我就一直聞到很香的烤地瓜味，讓我好期待，烤好後老師將地瓜剝開分給我們，地瓜的顏色好漂亮，而且熱熱的很好吃，沒想到我們金山種的地瓜那麼甜。

六年級蕭于喬表示，自己住在金山常吃烤地瓜，今天老師帶著我們用氣炸鍋製作梅甘藷條，從洗地瓜、削皮、切地瓜條到氣炸藷條都由我們自己動手搞定，出爐後的薯條灑上校長為我們準備的梅粉，酸酸甜甜的，比在夜市買的還好吃。

▲三和國小全校師生直接品嚐到金山烤地瓜的甜美鬆軟好滋味。

三和國小校長陳紹賓表示，自從8月金山地區地瓜逐漸收成後，就陸續收到社區好朋友自己種植的地瓜，在與學校團隊夥伴討論研究後，我們為各班添購一臺氣炸鍋，希望今年的地瓜收成後，不僅讓全校孩子們親自下田挖，更要讓孩子直接品嚐到金山地瓜的甜美滋味，建立孩子們與家鄉土地、友善耕作、在地生產、健康飲食等面向的緊密連結。

陳紹賓說，讓孩子們了解並認同自己家鄉的風土人情，了解自己吃的食物，培養選擇以及料理食材的能力，並對農業有更豐富及完整的認識。如此的食農教育才會深刻，才能感動孩子，願意主動自發為自己與他人的健康以及永續的地球環境生態盡一份心力。

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