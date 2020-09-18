飆殺畫面曝！見女友上別人車…他怒開BMW狂追「拿刀猛砍」

記者陳豐德、徐愷昕／台北報導

新北三重區一名23歲曹姓男子，因懷疑女友另結新歡，遂帶著黃姓、洪姓2名同齡男子在女友住處附近埋伏，17日上午他一見女友出門後上了吳姓情敵的機車，當場情緒失控，開BMW沿路尾隨逼車狂追，並持開山刀猛砍，致吳男右手、右大腿部均有刀傷，所幸經緊急送醫救治人無大礙。

▲吳姓男子騎機車載著一名女子突遭追砍，當下不顧危險直接逆向。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北三重區17日上午近8時許發生一起砍人意外！21歲吳姓男子騎車載著張姓女子行經正義北路與六張街口實時，突遭3惡煞盯上並持刀砍傷，過程中對方還不斷嗆聲咆哮，行徑相當兇狠。

警方獲報後即調閱路口監視器揪兇，從影像中可見，一輛機車不顧危險突逆向左轉，上方2人都沒有戴安全帽，而此時後方一輛BMW白色轎車不斷加速逼近，接著就消失於畫面中。

據了解，這輛白色轎車後來先衝撞機車，等機車停駛後，BMW上曹、黃2男就下車，拿開山刀沿路追砍情敵，造成吳男右手臂及右大腿身中2刀，所幸經緊急送馬偕醫院急救，已無大礙。三重警表示，現正在積極釐清案情，目前已鎖定曹男等3人，有通知他們到案說明。

▲▼三重3名惡煞攔車持開山刀猛砍機車騎士，警方初步調查得知，疑感情糾紛所致。（圖／記者陳豐德翻攝）