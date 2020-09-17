新北製茶冠軍十連霸　23歲青農葉承軒成最年輕冠軍製茶師

▲新北市長侯友宜頒獎予全國製茶技術競賽獲獎選手，冠軍葉承軒（右2）、亞軍周呈毅（左1）及季軍陳鈞傑（右1）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導石碇區農友葉承軒代表新北市參加「2020年全國部分發酵茶製茶技術競賽」榮獲冠軍，成為新科「全國包種製茶王」，也順利讓新北蟬聯10屆冠軍，除了冠軍獎項以外，今年度新北市也同時囊括全國製茶技術競賽亞軍、季軍以及全國採茶技術競賽亞軍，市長侯友宜於16日接見選手並頒發獎牌以玆鼓勵，期望能持續為在地奮鬥爭光。

新北市政府農業局自2011年起輔導轄內農友參加「全國部分發酵茶製茶技術競賽」活動，代表本市參賽的茶農需經過各茶產區區級製茶競賽，再經市級競賽評選脫穎而出，才取得代表新北市參與全國製茶技術競賽資格，透過層層輔導機制，也成功讓新北市連續10年榮獲全國製茶技術競賽冠軍。

▲新北市長侯友宜頒獎予全國茶菁採摘競賽坪林團隊獲亞軍殊榮。

今年度全國共有40位選手參與製茶技術競賽，新北市則有5位選手代表參賽，除冠軍葉承軒外，石碇區周呈毅、坪林區陳鈞傑分別獲得大會亞軍與季軍殊榮。86年次的葉承軒來自石碇區葉文鵬製茶廠，是新北市少數求學後就直接選擇從事茶產業的青年，透過不斷與父親學習製茶技術，讓僅有23歲的他成為賽事開辦以來最年輕的冠軍製茶師。

行政院農業委員會為保存及維護國產茶手採技術，自2018年起也同步舉行「全國茶菁採摘技術競賽」，並將採茶競賽過程的手採茶菁作為全國製茶技術競賽的原料。今年度全國共有18組採茶隊伍參與競賽，新北市由坪林區6位平均年齡約60歲的採茶人組隊代表參賽，而採茶相當重視「快、狠、準」，需要在大會指定的時間內將所分配茶樹的嫩芽完整採收，除了速度，要將茶芽完全採收也相當考驗選手的眼力及團隊合作能力，新北市也成功擊敗各路好手奪下亞軍獎。

▲「挑茶」相當考驗選手的眼力。

農業局表示，新北市為包種茶發源地，也是全臺灣最會做包種茶的地方，代表新北市參與製茶競賽的選手們，也都是一路通過各項競賽，脫穎而出的製茶好手，能連續10年獲得冠軍頭銜，真得相當不容易，顯示新北的製茶技術相當純熟，未來也期待能有越來越多的茶青返鄉當「做茶人」，而好茶還需要大家支持，想喝好茶請認明「新北好茶」品牌，就是品質與安心的保障。

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