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創意台中舊車站盛大展開　盧秀燕：點亮舊城區為「時尚中城」

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▲▼盧秀燕主持「2020創意台中」開幕式時表示，將點亮舊城區為「時尚中城」。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕主持「2020創意台中」開幕式時表示，將點亮舊城區為「時尚中城」。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「創意台中」邁入第10個年頭，今年以「Trendy Midtown時尚中城」為主題，18日起至27日在國定古蹟「台中車站舊站」盛大展出，集結台中優秀藝術家與設計師，匯集主題展覽、藝術裝置創作等豐富內容，點亮台中中區新舊混搭的魅力，市長盧秀燕18日表示，「如同Tokyo Midtown東京中城，我們是Taichung Midtown！」

▲▼盧秀燕主持「2020創意台中」開幕式時表示，將點亮舊城區為「時尚中城」。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，「2020創意台中」在台中舊城區展出，是台中最具有創意文化的發源地，市府透過文創、展覽與展演方式，點亮舊城區成為時尚中城，未來這個城區不會只稱呼「舊城區」，而是「時尚中城」，展覽期間會有很多好看、好吃、好玩、好欣賞的東西，台中好美，歡迎大家來。

▲▼盧秀燕主持「2020創意台中」開幕式時表示，將點亮舊城區為「時尚中城」。（圖／台中市政府提供）

今年策展主題為「Trendy Midtown時尚中城」，取其車站「後文藝復興風格」建築特色，規劃6大創意主題「Trend建築、Trend設計、Trend藝術、Trend品味、Trend好食、Trend創意」，攜手台中5所大學共創工作營成果一同展出，加上吸睛有趣的5座戶外藝術裝置，與進出車站的遊客互動，共同創造隨機有趣的藝術活力。

戶外5大藝術裝置是活動一大亮點，有建築師陳宣誠的「城市浮洲」、插畫家阿蕉（林彥良）的手繪插畫4公尺高「汪星人Mr.Cloudy」、插畫家諾米（Nuomi）復刻經典的「鐵道便當料理鋪」、黑青的舊城門插畫與AR擴增實境「創遊台中」、黑川互動媒體藝術公司與瘋設計聯手打造的「擬旗化語」火車旗語裝置藝術，以視覺上的驚奇和趣味，喚起民眾在台中舊火車站的各種回憶。

在室內展區中，「Trend好食」小林煎餅以專屬雷射雕刻技術，將傳統煎餅當成畫布創新行銷世界。「Trend設計」展出獲多項國際大獎的向罕設計、點睛設計、愛烙達；「Trend品味」著重台中生活品味設計，家務事Home work展出環保材料打造的生活用品；「Trend創意」邀集台中教育大學、台中科技大學、嶺東科技大學、朝陽科技大學、亞洲大學的學生以工作坊形式展現創意。「Trend藝術」請來精通金工藝術的蕭明瑜及曾永玲、台中手作飾品Chichic七柒、知名紙雕藝術家成若涵，將老城記憶具象為紙雕創作。

文化局提到，除了各種展覽作品外，周末還有5場專題講座，包括策展人張漢寧、建築師陳宣誠、設計師廖佳玲、藝術家蕭明瑜、插畫家諾米等10多人，分享建築、插畫、美學、藝術、設計等領域的故事與經驗；假日音樂市集則由范特喜微創文化的綠光小事集合各類手創、藝術攤位。

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