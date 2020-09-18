台電擬增建中火機組　盧秀燕：燒煤空污加害中部人

▲盧秀燕表示，台電擬增建中火機組，只增不減，加害中部人。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台電公司昨日召開「台中發電廠新建燃氣機組計畫」公開說明會，規劃新建2部燃氣複循環機組，且不汰除4部老舊燃煤機組，備著可能啟用，中火機組仍維持不減反增，市長盧秀燕18日表示，如果台電無法改進燃煤方式，只增不減而不是汰舊換新，中部人是無法接受的。

盧秀燕出席2020創意台中開幕式前受訪表示，台中火力發電廠是全國最大的燃煤發電廠，有10部機組、5支煙囪，供應全國用電，但因電廠是燒煤，製造很多空氣污染物，影響中部的空氣品質，如果台電無法改進燃煤方式，且在原10部機組之外再加機組，台中人、中部人是無法接受的，而且不要再加害台中人、中部人了。

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環保局表示，中火在原有10部機組設置容量，再加上2部燃氣機組，總體裝置容量810萬瓩，將成為全世界最大的火力發電廠，新增燃氣機組碳排放量將增加662.45萬噸，市府站在維護中部地區空氣品質立場，主張汰除4部老舊燃煤機組合情合理，身為國營事業的台電，因中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳污名，更讓民眾失去信心。

台電針對市府質疑回應表示，台中電廠近5年透過「降載」及「環保改善工程」，空污排放減少逾5成，2025年燃氣機組上線後，全廠將以「2氣6煤」模式運轉，另4部不特定燃煤機組將轉為備用，因此排放可再減少5成。

針對各界質疑，為何中火新增燃氣機組後，不直接讓燃煤機組除役？台電表示，要改善空品不代表就應該「廢機組」。事實上，透過「調度機組」，讓台中電廠10部機都維持可用，可以大幅增加機組調度的空間，只要限制實際運轉機組數，甚至限制實際發電量，同樣能夠達到減少污染物排放的效果。而且長時間運轉的機組也須要下線檢修，以維持最佳運轉與減排效能，對空品改善更有幫助。

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