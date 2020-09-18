他勸抗毒癮少吃鎮靜劑！3少年浴室襲推害撞破頭...追出想再圍毆

▲桃園少年輔育院17日驚傳3名院生突然攻擊紀姓輔導員，導致往後摔傷後腦勺，送醫縫4針後留院觀察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部矯正署桃園少年輔育院17日下午驚傳3名院生攻擊紀姓輔導員事件，據指出，3名院生疑不滿紀員勸告盡量不要施用精神藥物以免對身體造成負擔，學生以為紀員不讓他們服用鎮定與安眠等藥物，情緒突然激動，趁紀不注意推倒他害摔傷後腦勺，紀員流血被緊急送醫縫了4針，目前留院觀察，少輔院事後已向院生說明狀況，並對違紀院生做出勞動服務等懲處。

據指出，涉嫌動手推導的3名院生之前因傷害案與施用毒品咖啡等藥物，被送至少輔院輔導，目前仍在新生班中，因院生向院方請求服用精神科開的藥物，包括鎮定劑與安眠藥等藥物，以替代已產生依賴的毒咖啡包，紀姓輔導員站在老師輔導立場，曾建議院生盡量不要施用，以免影響身心健康。

但17日下午3時許，3名院生在洗澡時，其中有人突然衝出浴室，趁紀姓輔導員不注意時大力推了一把，紀員當場往後重摔，後腦勺撞到浴室外的籃球場地板，當場頭部血流如注，另2人也追出企圖圍毆紀員，直到其他老師發現趕緊制止，紀員因傷勢不輕，3名院生才嚇得停手，紀員隨後被送醫治療，由於後腦出現撕裂傷，醫院立即為其縫了4針，還好當下紀員意識還算清醒，目前留院觀察，但復原後可能還需休養幾天。

至於犯錯的3名院生，少輔院強調，除依少年事件輔導法等相關規定予以勞動服務、禁止戶外活動等懲處告誡外，也做出說明，站在輔導員與老師立場，鎮定劑與安眠藥對人體會產生不明副作用，學生可能一時無法接受，認為老師不給他們藥吃才起衝突，院方已向3名院生做好溝通，以化解師生間敵意，避免類似衝突再度發生。

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