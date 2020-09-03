小爸爸少輔院接受感化矯正　院方引導錄製有聲書「為寶寶說故事」

▲小爸爸(左二)少輔院內，錄有聲書為寶寶說故事。（圖／少輔院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

17歲的鍾姓少年，因受於成癮藥物驅使，奉子成婚成為小爸爸，卻因於少年輔育院接受感化矯正，無法陪伴孩子身邊，經督導陽正中、社工員蔡旻峰追蹤輔導，以引導方式讓鍾男透過用枕邊細語說故事方法，親自講述「一隻青蛙跳進教室裡」兒童書籍錄製成有聲書「讓寶寶聽爸爸說故事」，學習如何與家人相愛，建立與家人的親密關係。

▲小爸爸少輔院接受感化矯正，院方個案師(右一)協助送錄製好有聲書給寶寶 。（圖／少輔院提供）

桃園少輔院3日指出，該院為執行少年感化教育的矯正學校單位，由於青少年在此階段結婚並育有子女之個案較為少見，且此類少年本身經濟條件及生理心理成長都尚未成熟，連自己都無法照料自己的生活起居，遑論照顧自己的小孩，因此針對這些少年「小爸爸」如何與家庭聯繫並建立緊密的親子關係就成為重要的課題。

該院辦理家庭支持復原力活動中，個案的17歲的鍾姓少年，因對課業不感興趣，加上錯誤的兩性觀念及對男女關係好奇，在成癮藥物的驅使下，年紀輕輕便奉子成婚成為小爸爸。該院瞭解個案的成長背景後，便運用院內外資源，安排該院個案管理師配合基隆地院委辦的寰宇國際文教基金會督導陽正中、社工員蔡旻峰追蹤輔導，慢慢以引導方式透過用枕邊細語說故事方法，將自己的聲音以講述「一隻青蛙跳進教室裡」兒童書籍錄製成有聲書的模式去陪伴孩子成長。

或以繪畫卡片方式，來表達內心對家人的愛，藉此互動關係希望能帶給該院生與家庭之間的關係更加緊密與親近，使其能深刻體驗家庭帶來的溫暖以及支持，從而學習如何提升與家人親密關係的依附性，教導少年如何正向與家人相處，重新找回對家庭之凝聚力。

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