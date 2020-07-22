罰跪+熱水燙+打腳底板　桃園少輔院施暴5嫌被起訴

▲德誠正中學桃園分校去年10月間驚傳賈姓等5人，針對李姓學生多次集體霸凌遭桃檢起訴，圖為去年7月法務部長蔡清祥主持更名揭牌儀式。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

改制為誠正中學桃園分校的前桃園少輔院，去年10月爆發集體霸凌事件，賈姓等5人涉嫌對李姓學生以強制罰跪、熱水燙與打腳底板等方式霸凌，5人多次利用監視器死角對李生進行凌虐，李後來向輔導老師反映才揭露賈姓等5人霸凌惡行，但賈等人卻否認霸凌辯稱是互相潑水在玩，罰跪則是經過李生同意才處罰；桃檢22日偵結將賈等5人依強制罪嫌提起公訴。

桃檢指出，19歲的賈姓、20歲的賴姓、19歲的蔡姓、19歲的趙姓與21歲的陳姓男子共5人在去年以前未滿18歲時因案進入桃園少年輔育院，去年7月更名為誠正中學桃園分校；去年10月10日下午3時許，賈男見李姓同學犯錯在教室後方被老師罰跪處罰，賈上前趁機痛毆其頭部與腹部，當晚9時許，賴男與蔡男命李在寢室罰跪，還以牙刷朝其腳底板毆打100下。

檢方還查出，同月11日晚間10時許，賈、蔡與陳男發現李遭罰跪時竟偷偷鋪上軟墊，認為他摸魚偷懶就命他繼續罰跪，還徒手痛毆，再度拿牙刷打其腳底板，李生被眾人霸凌2個多小時直至凌晨1時許才回床就寢，此後，李生遭賈男等5人連續以熱水燙、罰跪與打腳底板等方式霸凌，甚至避開監視器在死角處徒手毆打還扯破內衣，同月17日上午，李生向輔導老師吐露遭遇集體霸凌情事，整起集體霸凌案才曝光，校方將賈等5人函送法辦。

檢方複訊時，賈等5人僅坦承客觀事實，辯稱這些行為均經過李生同意才處罰，因為李生本身行為不檢，至於被控以熱水燙指控則是「互相潑水玩，水溫也不熱」；檢方勘驗監視畫面，李生在浴室被潑熱水，燙到跳腳之反應，其餘霸凌行為也被監視器錄下畫面，在師長等人提供證詞佐證，李生受傷部分，則因當下未驗傷忍氣吞聲，校方也提供僅頸部、臀部與大腿膝蓋有不明紅腫症狀。

檢方認為，李生身上傷勢難以直接認定是賈等5人造成，傷害部分偵結予以不起訴處分，賈等5人22日偵結仍依強制罪嫌提起公訴。

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