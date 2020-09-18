PS5預購開賣10秒內火速秒殺　PS4 Pro遊戲同捆組直降萬元有找

▲Sony話題遊戲新機PlayStation 5（PS5）。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

眾多電玩迷期待的PlayStation 5（PS5），今（9/18）中午12:00起開放光碟版預購後，搶購戰況激烈，電商網站一開賣後，最快10秒內被火速秒殺，讓首波沒搶到的網友感到崩潰，而下一波將開放數位版於21日中午12:00預購。除了搶新機，玩家也可鎖定PS4 Pro的降價優惠，像是東森購物網推出遊戲同捆組，免萬元就能帶回家。

蝦皮購物開放PlayStation 5主機光碟版首波預購後，觀察開跑後1分鐘內迅速銷售一空，Yahoo奇摩購物中心更是在10秒內被掃光，反應相當熱烈，預購後預計11/19陸續出貨，買到的玩家可以等著搶先體驗。而21日中午12:00將再推出PS5數位版限量預購活動，售價12,980元。

此外，蝦皮購物針對PS4 Pro主機同步推出降價優惠，原價12,980元直降77折，只要9,980元就能入手，9/21中午12:00則開放數位版預購，預購價12,980元；為慶祝PS5上市，也精選多款熱門遊戲如話題大作《電馭叛客2077》、熱銷新作《NBA 2K21》等皆推出最低84折優惠。

東森購物網則是主打PS4 Pro搭配《戰神》、《最後生還者》兩款遊戲的同捆組限時促銷，原價12,980元直降3,000元，優惠價9,980元，折扣只到9/20，電玩迷可把握時間撿便宜。

▲XBOX Series S小資預購價萬元有找。（圖／業者提供）

另一款同樣受到各界矚目的XBOX新機XBOX Series X、XBOX Series S，東森購物、蝦皮購物XBOX官方旗艦店皆預告將於9/22開跑預購活動，其中，蝦皮購物打出Xbox Series S預購價萬元有找，只要9,480元，同時推出相關商品如熱門遊戲《聖靈之光2》、號稱史上最強手把的菁英無線控制器2，另在每月不定期推出「蝦皮遊戲日」，月月將針對人氣主機遊戲祭出下殺8折起。



