PS5雙版本售價公開了！跟微軟Xbox Series X比較哪裡好？

特約記者洪聖壹／綜合報導

稍早結束的 PlayStaion 直播活動當中，SIE 公布了 PlayStation 5（以下簡稱PS 5）的上市情報，確認將於 11 月 12 日（四）率先在美國、日本等等 7 個國家搶先上市。內建 UHD Blu-ray 標準版售價 499.99 美元，數位版主機售價 399.99 美元，記者在本篇稍微比較了一下 PS 5 雙版本與 Xbox Series X、Xbox series S 雙版本的簡單差異。

平心而論，Xbox series X 的規格基本與 PS 5 應該是互有優劣，兩者都用上客製 AMD Zen 2 八核心 CPU，不過微軟的客製 AMD Navi 架構 GPU 單元比 PS 5 的 RDNA 2 GPU，帶來了理論上 16% 的性能優勢。但是 PS 5 的 GPU 時脈是2.23GHz ，比 Xbox 的 1.825GHz 高了不少。而 Xbox Series X 採用 1TB SSD 硬碟，IO 吞吐量為 2.4GB/s（原始）、4.8GB/s（壓縮資料典型值）。PS 5 的 SSD IO 吞吐量為 5.5GB/s（原始）、8～9GB/s（壓縮資料典型值）。

這些證明幾件事，Xbox Series X 的遊戲處理效能較快、畫面兩者互有優劣，不過 PS 5 在遊戲載入和場景切換的流暢度上會明顯比 Xbox 還好。而且 PS 5 支援最新硬體加速光線追蹤處理，最高 8K 或 4K 120Hz 可變更新率畫面輸出。配備支援觸覺回饋的 DualSense 無線控制器，但是只向下相容至 PS4 遊戲軟體，比 Xbox 最新主機可以相容 4 個世代遊戲還是有差。

那麼 Xbox Series S 呢？說簡單一點就是畫面解析度比較弱的 Series X，所以不用拿來跟 PS 5 數位版比較，因為 PS 5 數位版基本上就是沒有光碟版的 PS 5。即便如此，微軟聲稱 Xbox Series S 的處理能力是 Xbox One 的 4 倍，遊戲運行幀率至高可達 120fps，所以微軟玩家可以直接做一下選擇。

▲PS 5 光碟版。

▲PS 5 數位版。

▲Xbox series X（右）、Xbox Series S（左）。

售價方面，Xbox series X 定價 499.99 美元，Xbox Series S 售價 299.99 美元，台灣方面，Xbox series X 售價為 15,380 元，Xbox Series S 則為 9,480 元，預計與全球同步在 11 月 10 日上市。

至於 PS 5 售價方面，內建 UHD Blu-ray 標準版售價 499.99 美元，數位版主機售價 399.99 美元，折合新台幣各約 14,590 元、11,660 元，台灣方面沒有上市情報，而其他國家方面確認比微軟至少晚兩天，預計 11 月 12 日於美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞、紐西蘭、日本和韓國上市，緊接著將於 11 月 19 日在全球其他地區上市，包括歐洲、中東、南美、亞洲和南非，距離台灣最近的日本地區售價各為 49,980 日元、39,980 日元。

至於首發遊戲大作包括 SQUARE ENIX 代表作品《Final Fantasy》系列最一代：《Final Fantasy XVI》。Treyarch 公司開發的《決勝時刻：黑色行動冷戰》。CAPCOM 旗下《惡魔獵人 5》與《惡靈古堡 8：村莊》以及電影哈利波特改編遊戲作品《霍格華茲的遺產》都會登上 PS 5 平台，其中《Final Fantasy XVI》與《戰神》新作都是 PS 5 獨佔。