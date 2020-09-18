捷運保全奔月台「電扶梯秒讓道」　她主張：保持左側通行！網砲翻

▲緊握扶手，站穩踏階才能安全第一！（圖／記者張一中攝）



網搜小組／劉維榛報導

「誰說電扶梯不能走的？」一名女網友透露，日前搭電扶梯搭到一半，下秒有保全大喊借過，接著急忙進站衝入車廂救人。原PO慶幸直呼，所幸當時人不多，才能及時讓出一條通道，接著她認為「電扶梯都保留左側通行，絕對有它的理由！」文章貼出後卻反讓網友氣炸了。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，今（18）日一早搭電扶梯，一如往常走在左側通道，忽然間，後方有男子大聲喊借過，嚇得原PO躲進右側空間。原PO回頭一看，發現對方是一名捷運保全，正飆速奔往月台方向，「想必一定有緊急狀況！」跟在後頭的原PO也十分緊張，直到確定保全衝到車廂裡，才讓她鬆一口氣。

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原PO有感而發，所幸當時電扶梯左側沒什麼人，「萬一電扶梯左右兩側全站滿人，緊急狀況要讓出一條通道給警、消、醫、護，得白白耗掉多少時間？」對此，原PO認為，防災意識是公民素養、禮讓是美德，「全世界大眾運輸的電扶梯都保留左側通行，絕對有它的理由！」

事實上，北捷取消靠邊站15年之久，乘客通行糾紛也成了搭車日常，過去北捷也曾強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，會持續呼籲旅客使用電扶梯，發揮捷運禮讓文化、彼此尊重。

不過，原PO喊話，「新落成的捷運出口很多都改成雙向電扶梯，而取消樓梯...誰說電扶梯不能走的？」「至於少數自以為是、堅持站左邊的正義魔人雖然要抱怨他們，但還是祝福他們平平安安，在捷運上永遠都不會心肌梗塞或遇到鄭X...」。

▲網友無法認同原PO看法！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，卻讓底下網友氣炸了，「看情形吧 ，緊急狀況當然讓啊」、「左右都站沒錯」、「照你這樣的邏輯，路上的車都要開在行人道上，不然救護車怎麼過是嗎」、「乾脆電扶梯改成樓梯好了...這樣爭議就消失了」、「奇文共賞」、「站左邊太壞了，像我都站中間緊握扶手、站穩踏階，這樣好安全」、「站左邊就是正義魔人？醒醒呀你」、「日本規定不能在上面跑跟走哦，下次你到日本千萬要記得別的國家規定。手扶梯是用來站著上下的，不是用來跑的，請不要誤導大家」。

過去本站曾報導《哈日族注意了！東京車站即日起手扶梯禁止「靠左站」》，2018年7月開始，東京車站搭乘手扶梯站需成兩列，乘客不可行走，官方希望透過這樣積極的方式，改變日本民眾長期以來的習慣，以正確的方式搭乘手扶梯。