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揪甘心！他搭捷運丟皮夾快炸鍋　警調監視器通報各站急追查

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▲外籍移工掉錢包捷警幫忙找回。（圖／翻攝《臺北市政府警察局捷運警察隊》，下同）

▲外籍移工掉錢包捷警幫忙找回。（圖／翻攝《臺北市政府警察局捷運警察隊》，下同）

記者黃宥寧／台北報導

台灣移工人數跟根據勞動部統計，截至今年七月底達70萬餘人，當中又以印尼籍人數最多、將近四成。日前一名23歲印尼籍移工，於台北芝山捷運站進站，搭乘往象山方向列車，但途中發現裝有現金一萬多元及居留證的皮件不見了，相當著急，在台北車站下車請求警方幫助，又因語言不通，警方只好打電話聯繫仲介公司人員協助，所幸最後失而復得。

臺北市政府警察局捷運警察隊第一分隊警員呂明杰，日前擔服備勤勤務時接獲通報，指捷運臺北車站有民眾遺失皮夾需警方協助。呂警立即趕赴現場了解，報案的是一名23歲的山姓印尼籍移工，他表示在芝山站進站，搭乘往象山方向之列車，在途中發現皮夾遺失，在車廂內都找不到，所以趕緊在捷運臺北車站下車請求警方幫忙。

但是山男無法用中文或英文溝通，呂員以簡單英文詢問瞭解案情，也打電話聯繫仲介公司人員協助，得知原來遺失的深色皮夾，內有印尼身分證、居留證和其他重要證件，還有辛苦賺取的台幣1萬多元，所以心急如焚不知所措！呂員趕緊安撫他的不安情緒，同時詢問遺失物處理中心並請站長協助通報各站，另外更協助調閱監視器確認搭乘的班次，在調閱期間接獲站務人員通知，在捷運大安站有類似的皮夾，警方立即陪同山男前往大安站詢問處，真的是遺失的皮夾，清點後裡面東西也都在，山男對於警方的熱心協助表示非常感謝。

▲外籍移工掉錢包捷警幫忙找回。（圖／翻攝《臺北市政府警察局捷運警察隊》，下同）

▲臺北市政府警察局捷運警察隊第一分隊警員呂明杰幫忙協助。

臺北市政府警察局捷運警察隊呼籲，民眾搭乘交通工具時，應隨時注意自己身邊的貴重物品，保持在視線範圍之內並隨時留意，下車時也應記得檢查隨身物品有無帶下車。

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