網傳捷運站迷魂盜又現？捷警：14年前的舊謠言...不要轉發

▲網傳捷運站出現迷魂盜。（圖／免費圖庫PIXABAY）

記者黃宥寧 ／台北報導

近來網路又開始流傳「超級可怕的陌生人！台北地區的治安亮紅燈」、「我在捷運中正紀念堂月台的椅子上坐著候車」、「可怕的擄人集團」等疑似被害人的留言，引起民眾莫名恐慌，為此警察出面澄清。

根據台北捷運警察表示近來網路流傳「超級可怕的陌生人！台北地區的治安亮紅燈」、「我在捷運中正紀念堂月台的椅子上坐著候車」、「可怕的擄人集團」等疑似被害人之留言，引起民眾莫名恐慌，經捷運警察隊查證後發現，本則貼文最早從2006年即在網站留言出現，並被網友不斷改寫轉發，甚至出現「使用迷香、麻醉劑攻擊」、「單靠摸了一下頭髮就可以讓人產生暈眩」、「龐大的犯罪組織」等聳動字眼，駭人聽聞。

捷警指出，警方遍查大台北捷運系統歷來並無此類型案件的報案紀錄，各網路論壇也有多個版主留言，提醒網友絕對不要轉發網路謠言，但是因為現在通訊軟體大量免費群發功能，類似「都市傳說」（又稱都市傳奇或傳聞，可以來自現代的傳奇）的留言仍層出不窮。

臺北市政府警察局捷運警察隊對此呼籲，對犯罪行為或可疑人士應提高警覺，並有效利用網路聯繫政府部門查證訊息真偽，遇有危險情事可就近向警察求助，警方將立即到場處置。