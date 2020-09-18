快訊／國民黨團搬「巨型毒豬」衝議場：蔡英文來報告、蘇貞昌道歉！

記者羅婉庭／台北報導

立法院18日開議，行政院長蘇貞昌將針對「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口」進行專案報告，國民黨立院黨團擬議事杯葛，朝野攻防再起。國民黨團抬進巨型粉紅色的「大毒豬」，在議場內排成人牆，高喊「反萊豬、要公投、拒萊豬、要健康、要透明、拒黑箱、蘇貞昌道歉、蔡英文來報告、陳吉仲下台」。

國民黨立委經過一夜在議場大門外排班駐守，在議場開門前大家高呼口號反對美豬牛進口，隨後登記送交提案，要求蔡英文赴立院國情報告有關美豬牛政策，並為進口一事，要蔡英文與蘇貞昌應向全民道歉。





▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨扛巨型粉紅豬抗議美豬進口。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬及30月齡以上美牛進口，成為立院此次開議後朝野攻防重點。 行政院表示，新會期盼3大預算通過，包括中央政府總預算、前瞻基礎建設第二期特別預算，以及紓困3.0特別預算。

國民黨團提出「總統國情咨文」、「行政院長道歉」、「農委會主委下台」等3大訴求，17日排定輪值班表，輪班駐守議場門口，欲搶先在開議前搶頭香提案。黨團總召林為洲說，要求變更議程，除了要求蔡英文總統赴立院國情咨文，蔡英文與行政院長蘇貞昌均應向人民道歉，且每個月都要到國會報告經貿談判進度，讓民眾知道為何要進口美豬。

立法院長游錫堃17日則向在野黨喊話表示，各個政黨都有自己的主張，但站在國家整體發展的立場，希望朝野能讓立法院的議事順利進行，理性問政，和諧完成議事。





▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告，國民黨抗議美豬。（圖／記者林敬旻攝）



▼國民黨團針對美豬美牛提案。（圖／國民黨提供）



