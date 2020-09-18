牧羊犬腳卡鐵籠悲鳴！主人急潤滑1小時無效...波麗士「對肉球發功」

記者李忠憲／台中報導

蔡姓婦人發現心愛牧羊犬「達比」在籠內腳卡住，心急如焚的她用潤滑油要幫忙脫困，花1個多小時都失敗，只好向人民保母求助。員警一面告知應找動保處等專業單位協助，一面試著用手輕推，達比的腳竟順利脫困，讓蔡婦又驚又喜頻頻致謝。

▲牧羊犬達比腳卡鐵籠，順利脫困後一臉無辜樣。（圖／民眾提供）

第二警分局16日接到家住北區58歲的蔡姓婦人求助電話，表示自己養在門口籠子裡的牧羊犬達比，左前腳竟卡在籠子縫隙，不知能找誰求助，員警郭彥志及王總丞立刻到場了解狀況。

蔡姓婦人表示，她一早發現達比在哀鳴，仔細一看發現左前腳「腳蹄」卡在籠子地面的縫隙，她試著到潤滑油要幫她脫困，但試了1個多小時卻還是卡住，她不知該找誰幫忙，想到人民保母就直接打110。

▲▼牧羊犬主人焦急如焚，警察最後順利協助狗狗脫困。（圖／民眾提供）

2員警雖感受到蔡婦心急如焚，先安撫她的情緒並說，警察並非動物專家，也沒專業器具可以鋸斷堅固的狗籠，建議她找動保處或熟識動物醫院諮詢為先。

蔡婦聽從建議開始打電話找動物醫院時，員警一面說「這洞口蠻大的啊！」試著從籠子下方用手推擠達比的腳掌肉球，豈知輕輕一推竟然就成功脫困。蔡婦又驚又喜，頻向員警致謝，達比也面露無辜，讓員警會心一笑，結束任務離開。

第二分局長蔡元戎表示，「為民服務」為警察工作之本，同仁用心盡責的表現，大大提昇警察形象，值得肯定；惟為爭取時效及落實分工，民眾如需動物救援可致電臺中市動物保護防疫處或撥打市民專線1999請其轉介。

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