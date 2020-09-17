桃園機車公會拜會市議會　邱奕勝：機車行快比超商乾淨

▲桃園機車公會7名分會長，拜會市議會議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市機車公會的7名分會長，17日聯袂拜會市議會議長邱奕勝，力邀其出席即將召開的會員大會。邱奕勝表示，過去機車行給大家的印象是「做黑手」的，店面因為修理機車的關係，難免有油漬污垢；然時至今日，有些機車行甚至快比超商還要乾淨；加上年輕人加入機車行經營，讓桃園市的機車產業煥然一新。

▲▼桃園機車公會7名分會長，拜會市議會議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

邱議長說，在專業技術和實務經驗掛帥的年代，桃園市機車公會桃園分會桃園分會會長梁文成、八德分會會長尤文章、龜山分會會長莊長興、蘆竹分會會長李明峰、大園分會會長李崇富及大溪分會會長湯偉志等多位會長，都相當年輕且因具有專業技術，在業界擁有好口碑，讓大家改變過去的印象，感受到「修機車老師傅，一點也不老！」

▲▼桃園機車公會7名分會長，拜會市議會議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

與機車公會互動已有20多年的邱奕勝說，近年來，他明顯感覺到機車產業一直在自我要求及進步，現今的機車產業的轉變，已經不可同日而語，顯示公會持續在努力做出改變。陪同拜會的副議長李曉鐘、市議員呂淑真、桃園市里長聯誼總會副總會長尤金源，力表肯定邱奕勝長期以來對機車公會會務推動與會員權益的重視。

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