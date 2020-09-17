長榮航空首推職人體驗營　能當機師操控A330、還能學空姐美姿美儀

▲長榮航空首辦機長、空服員、空廚三大主題五星級航空職人體驗營。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

職人體驗營來了！長榮航空自10月17日起至明年1月底，於例假日首度舉辦機長、空服員及空廚體驗，三大體驗營將連續各舉辦16個梯次，僅開放近1,400個名額，即日起接受報名。

疫情帶給航空業嚴峻的挑戰，長榮航空、長榮空廚出奇招，首度開設機長、空服教官、主廚一系列體驗營。過去外界鮮少能一窺訓練中心全貌，民眾有機會解密訓練基地，並真實地體驗各項訓練課程。

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長榮空廚配合此次體驗營活動，也開放神秘的空廚廚區，讓民眾可以親自走訪美味機上餐點的製作流程，並且由主廚親自傳授烹飪技巧。

這次機長、空服員、空廚體驗營將依職類各別安排扎實的一日體驗內容，並且由飛行員、空服教官、主廚帶領學員體驗一系列的實作課程。學員設有最低年齡限制，報名機長、空服員體驗營須年滿18（含）歲以上，空廚體驗營需年滿14（含）歲以上。





▲在飛行員指導下，參加體驗學員可親自操控A330模擬機進行起降飛行。（圖／長榮航空提供）

機長體驗營自10月18日起至明年1月31日，每周日舉辦一梯，每梯次僅限8~16人，除了介紹培訓飛行員的招募方式及養成訓練計畫外，也會安排導覽介紹航空安全教育中心，並實際操作飛行訓練器與艙門的開啟，體驗機上各種緊急逃生與機艙滅火的訓練。

另外還會由簽派員帶領下製作飛行計畫，在飛行員指導下親自操控A330模擬機進行起降飛行。於課程結束後，長榮航空將頒發機長簽名證書，並把當天錄製模擬機飛行紀錄製存於隨身碟，贈予每位參加者保存紀念。

▲空服員體驗營內容，包含機上服務流程、美姿美儀課程。（圖／長榮航空提供）

空服員體驗營則自10月17日至明年1月30日，每周六舉辦一梯，每梯次16~30人，由空服教官於擬真機艙內，親自指導及示範一系列扎實的訓練課程。內容包含機上服務流程、美姿美儀課程，於艙門訓練區實際操作艙門、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節、實際滅火程序訓練…等。

空服教官除了示範外，也將邀請學員親自參與實際操作。當日除在擬真訓練艙示範機上餐飲服務，學員也能享用精緻的豪華經濟艙餐點，課程結束後將比照完訓空服員，拍照留念並致贈空服教官的簽名證書。

▲▼長榮航空空廚體驗營，將由主廚親自示範完整烹飪過程，除了傳授料理秘笈也會邀請學員參與。（圖／長榮航空提供）

空廚體驗營日期為10月17日至明年1月30日，每周六舉辦一梯，每梯次16~40人，將分梯次規劃不同主題以及節慶應景料理，由主廚親自示範完整烹飪過程，除了傳授料理秘笈也會邀請學員參與部分實作，午餐提供由主廚特製的精緻套餐料理。

此外，學員於體驗課程中，可實際走訪鮮少對外開放的空廚廚區，透過完整的導覽一窺航餐的製作流程，認識各廚區功能及了解嚴格的品管措施。

▲▼長榮航空即起開賣機長、空服員、空廚五星級航空職人體驗營。（圖／長榮航空提供）

長榮航空機長體驗營費用每位NT$9,888元、空服員體驗營費用每位NT$5,888元、空廚體驗營每位報名費用NT$2,888元。長榮航空也特別開放無限萬哩遊會員使用5,000哩程兌換NT$500體驗營折價券，會員本人可使用該兌換券折抵部分費用。體驗營由長榮航空直營旅行社長汎假期獨家販售，即日起接受報名。

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