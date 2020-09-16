高雄限定長榮類出國專機來了　Kitty、酷企鵝彩繪機中秋雙十出動

▲長榮航空Hello Kitty彩繪機首度飛航高雄。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空Hello Kitty彩繪機首度飛航高雄，繼推出「類出國專案航班2.0」後，接獲許多民眾詢問何時飛高雄，為了回應南部民眾的熱烈期盼，長榮航空「類出國專案航班2.0 -高雄限定」即日起開賣。

因應即將到來的中秋及雙十連假，長榮航空特別於10月1日及10月10日各推出一班高雄-高雄的類出國專案航班，由彩繪雙機「夢想機」及「郊遊機」聯袂飛航南台灣。「中秋賞月專機」由甜蜜教主Hello Kitty擔任女主角，「雙十同遊專機」則由耍酷天王酷企鵝首次擔綱最佳男主角。

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▲彩繪雙機特別以BR5920（我就愛你）為班號，呼應南部的粉絲對彩繪機的喜愛。（圖／長榮航空提供）

彩繪雙機特別以BR5920（我就愛你）為班號，呼應南部的粉絲對彩繪機的喜愛。在機上服務方面，除了提供免費Wi-Fi文字訊息服務外，餐點提供米其林三星主廚中村元計所設計的蒲燒豬肉及季節特色美食，商務艙旅客還能在機上品嘗獨具細緻泡沫及絲滑口感的凱歌貴婦粉紅香檳。





▲高雄限定長榮類出國班機航班資訊。（圖／長榮航空提供）

在空中遊覽航路上，「類出國專案航班2.0-高雄限定」同樣於中秋專機上，飛航西海岸航路，不僅能輕易欣賞到佳節夜晚的一輪明月外，還能盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景；雙十專機則規劃適合白天飛航的東海岸航路，將日本琉球列島西端、遼闊的花東縱谷、東海岸美景盡收眼底。

▲中秋專機加碼送Hello Kitty星空機大抱枕。（圖／長榮航空提供）

為了感謝南部民眾的厚愛，長榮航空準備厚禮回贈，大手筆不分艙等送出軟式Ferragamo兩用過夜包，滿足收藏的欲望。另再加碼推出「高雄限定大抱枕」，中秋專機加碼送Hello Kitty星空機大抱枕、雙十專機加碼送牽手機大抱枕，以往只能看不能帶回家的商務艙抱枕，這次直接讓你抱回家。

此外，也不能獨漏粉絲最愛經典-Hello Kitty大禮包，包括一套七款的彩繪機撲克牌，超卡哇伊的Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥明信片套組，櫻花粉的Hello Kitty原子筆及米果等等，感受完整類出國的美好行程。

▲贈品還包括 Ferragamo兩用過夜包、一套七款的彩繪機撲克牌，以及三麗鷗家族明信片套組等多項好禮。（圖／長榮航空提供）

為感謝旅客的熱情支持，長榮航空「呼叫嫦娥2.0」南北同步火熱募集中。名字有「嫦娥」的旅客，將免費受邀雙人搭乘類出國中秋專機賞月；另名字中有「嫦」或「娥」的旅客，只要搭中秋專機，再送你飛機模型；10月10日壽星搭乘雙十專機則能獲贈飛機模型。

高雄出發類出國專案航班經濟艙超值優惠價6,588元（含稅），商務艙豪華體驗價8,588元（含稅），不分艙等指定窗邊座位需加價1,000元，同時享有會員累積哩程及兌換酬賓機票的服務，購買商務艙的旅客可獲得1,100哩+1.5個航段，經濟艙旅客則可獲得900哩+1個航段，旅客可持續累積哩程及晉升卡籍。

無限萬哩遊會員旅客則可以哩程兌換酬賓機票，31,000哩即可兌換經濟艙機票，37,000哩可兌換商務艙機票，不分艙等再加2,400哩即可兌換靠窗座位，席次限量，欲兌換的會員可洽詢長榮航空訂位票務專線：02-2501-1999。

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