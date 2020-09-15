8萬收據偷改8千萬！租客搞鬼遭法官當庭戳破　再判刑10月

▲徐男拿出8千萬元收據，經過鑑定，發現收據經過變造。此為示意圖。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

桃園「世界童玩王國」徐姓負責人2016年繳交租金給簡姓地主後，竟偷偷將8萬元收據更改成8千萬押金收據，並向法院聲請支付命令獲准。地主收到通知後嚇呆，向法院提起訴訟。徐男當庭謊稱每天經手數千萬元現金，確實交付8千萬現金給地主。但法官詢問「100萬元現金有多重？」徐男被戳破謊言。高院15日依「行使變造私文書罪」判刑10月。可上訴。

判決指出，徐男自2011年5月起，以每月3萬8000元租用簡姓地主位在桃園大溪的土地，並經營「世界童玩王國」園區。不過他在2017年6月，持簡姓地主兒子簽發、面額高達8000萬元的「押租保證金」收據，向法院聲請支付命令。由於法院採書面審核，准許核發支付命令。

徐男再持支付命令準備向地主強制執行，地主收到通知後嚇呆，竟有高達8000萬元的不知名債務，隨即提出異議，法院改開啟訴訟程序。另外地主也認為該收據有鬼，因此提出刑事告訴。

法院將3張收據送交刑事局與調查局做筆跡鑑定，2單位鑑定結果均認定收據都是變造，包含30000元被加了3個0，變成了30000000（3千萬）；而國字數字單位部分，參「仟」萬元的「仟」字則是多加出來的，不僅筆跡完全不同，甚至還有複筆（筆畫重複）現象。

而法院開庭時詢問徐男，徐男還是否認變造收據，辯稱自己從事童玩食品的大盤商，每天經手2000萬元現金，當天是將8000萬元現金裝在水果箱借給地主兒子。法官問徐男：「100萬元現金有多重？」徐男當場面有難色，無法回答。（新台幣1000元紙鈔堆疊的100萬元，淨重約1公斤，8000萬現金重達80公斤。）另外法院也查出，徐男的「世界童玩王國」登記的資本額僅20萬元，徐男還欠6家銀行不少貸款，被列為呆帳；而此地月租4萬元，徐男怎可能付出200倍月租當成押租金，故法院認定徐男變造收據。一審將他判刑10月，案經上訴，高等法院15日二審駁回上訴，仍判刑10月。可上訴。

