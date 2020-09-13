房門突被打開！江蘇女驚喊「為什麼要進來」　怪男超扯理由曝光

▲兩名女子下榻江蘇一間飯店，突遭男子闖入。（圖／翻攝澎湃）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸兩名女子9日入住江蘇南通一間飯店，沒想到，半夜時，房門竟然被打開，出現一名男子，表示自己是飯店保安，要進來查房。兩名女子覺得事情有異，立刻報警，並在事後給予飯店「差評」，業者則對該保安開罰人民幣500元（約台幣2200元），取消女子住宿費用，卻遭網友砲轟處罰太輕，只想息事寧人。

《澎湃》新聞曝光事發經過，當天晚上，住宿的女子發現男子闖入後，先是大聲問一句「你誰啊？」，男子隨後表示自己是飯店保安，前來查房。女子質疑他，「為什麼要進來？」男子則回應，「我敲門30秒沒人回應，就開門進來。」接著，女子就拿起手機報警，請公安前來處理。

報導指出，警方到現場後，確認這名男子真的是飯店的保安，當場對他進行「批評教育」。另，飯店負責人回應，事後已對這名保安處以500元（單位：人民幣）罰款，並通過微信向兩名女士道歉，並以房費作為賠償。

其中一名女子受訪時表示，當下感到相當害怕，「就像一個女孩子去住酒店，被一個陌生男人闖進來，我還正準備洗澡。」她指出，飯店業者一開始沒有作為，事情曝光後才有反應，「第二天看到差評，加了我們微信，希望我們刪掉評論，下次去住的時候，可以免一天房費。」

這起事件也引大陸網友討論，有人表示「還頭一回賓館聽說有保安查房這種事。」、「事沒那麼簡單吧？」、「太不安全了，門禁沒用？」，還有人認為「人又不是傻子，讓子彈飛一會。」

▲公安僅對該男子「批評教育」。（圖／翻攝澎湃）