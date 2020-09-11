驚險畫面曝！警處理車禍...撞見女子懸掛頂樓外牆　一招解危

▲屏東縣內埔警分局內埔所警員曾仁宏、陳韋仁成功救回劉女一命 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局內埔所警員曾仁宏、陳韋仁10日下午處理車禍案件時，赫見遠方民宅頂樓，有名女子懸空於牆外，2員見狀飛奔衝入住宅頂樓將該女從陽台拉回屋內，平安挽救一條寶貴的生命。

▲救回女子。

欲跳樓的23歲劉姓女子目前由社福機構照料；該機構志工表示，當日午休結束即發現劉女不見蹤影，翻遍屋內角落仍找嘸人，2位女志工在頂樓找到劉女，但其大喊要自殺，隨即轉身欲從陽台往下跳，志工立刻上前緊拉劉女衣衫，最後劉女懸在外牆邊隨時可能掉落，情況相當危急。

幸好，曾、陳兩員正在處理車禍事故目睹，火速奔向該機構，直奔頂樓，協同志工奮力將劉女從鬼門關前拉回，俟她情緒平穩後，由志工帶至屋內休息；劉女告訴志工感覺胸悶不適，且身體也多處擦挫傷，警方通知消防單位前來救護，並陪同劉女到醫院治療，隨後聯繫她的姑姑到院，家人非常感謝警方的即時救援。

救人的曾員表示，看到劉女搖搖欲墜之時，內心萬分著急，只能一邊快跑一邊喊叫，希望眾人能拉住劉女，所幸最後安全護住劉女生命，避免遺憾發生。

分局長蔡耀順肯定曾、陳2員展現警方英勇救助的精神，將利用公開會議予以表揚；也呼籲民眾，結束生命無法解決問題，平時應留意、關心身邊人事物，遇案可協助撥打生命專線1995或自殺防治諮詢安心專線0800-788-995，幫助他人走出生命的難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

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