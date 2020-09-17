前台南市衛生局長緋聞案民事開庭　「違反善良風俗」不公開審理

▲前台南市衛生局長陳怡之民事案，台南地院開庭審理，將於10月16日下午5時宣判。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市前衛生局長陳怡，被控與已婚鄭姓女秘書有外遇情事，鄭女丈夫怒告其鄭女妻與陳怡2人涉嫌通姦、妨害家庭，民事部分，鄭女丈夫提告妻子與陳怡涉嫌侵害其配偶權，要求2人連帶賠償2百萬元，17日台南地院開庭，法官游育倫認為本案涉及違反善良風俗情節，不公開審理，旁聽媒體都被請離法庭。

據了解，台南地院於2019年9月間受理鄭女丈夫提告鄭女與陳怡、請求2人民事侵權要連帶賠償2百萬元，台南地院開庭多次也調解過，惟雙方未達成和解，17日繼續開庭審理，不料法官游育倫卻以此案涉及違反善良風俗，不公開審理為由，指示「關門」開庭，讓到場旁聽媒體被請離法庭。17日的民事求償案開庭，原、被告雙方，都是委請律師代表出庭，未見陳怡與鄭女丈夫出面開庭。台南地院於開庭後表示，陳怡民事案，將於10月16日下午5時宣判。

本案刑事部分，台南地檢署於2020年8月初說明指出，此案經檢察官偵查認定告訴人提出的相關事證，顯示陳怡與鄭女兩名被告互動行為雖有異常，但不足以證明兩被告有口交或性交行為，已於2019年6月20日偵結，檢察官對陳怡與鄭女兩人不起訴處分。

陳怡於8月初緋聞案爆開後，即向黃偉哲請辭台南市衛生局長，9月初接受奇美醫院邀請到該院擔任心臟內科主治醫師兼院長室顧問。奇美醫院表示，陳怡除了醫術高明之外，曾先後在市立醫院擔任副院長與台南市衛生局長，擁有豐富行政經歷與能力，這是奇美醫院借重其長才之處，盼能發揮貢獻所長。

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