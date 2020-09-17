蘇澳港老鼠驗出漢他病毒　宜蘭衛生局教「防鼠三不」確實防疫

▲台灣港務公司人員穿防護衣，以稀釋漂白水防疫蘇澳港區漢他病毒。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳港傳有老鼠驗出漢他病毒陽性事件，宜蘭衛生局表示，據了解是由疾病管制署每季定期例行性鼠類監測所發現，台灣港務公司蘇澳港營運處亦已配合疾管署檢疫單位，進行相關防疫及環境消毒與整頓工作。

宜蘭蘇澳港老鼠帶「漢他病毒」，港區16日誘捕6隻老鼠中，1隻被驗出「漢他病毒」呈陽性，蘇澳港辦事處派員穿防護衣全面消毒及滅鼠外，並強力要求商船纜繩全面落實設防鼠盾，蘇澳港辦事處資深處長陳國棟說，目前，並無人員不適症狀出現。

宜蘭衛生局指出，雖然蘇澳國際商港與人口較密集之蘇澳漁港仍有相當距離，但為防範疫情，衛生局將持續加強相關防疫衛教及作為。預防漢他病毒最有效的方法是「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，民眾平時應做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間需要特別注意。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後，再行清理。

相關資訊可參閱疾管署網站或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）及宜蘭衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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