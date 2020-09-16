　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

昆山海峽兩岸中秋燈會28日登場　媽祖、古鎮雙燈區秀濃濃台灣味

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會花燈示意圖。（圖／大會提供）

▲2020昆山海峽兩岸中秋燈會花燈。（效果圖／大會提供）

記者魏有德／上海報導

2020昆山海峽兩岸中秋燈會將於28日舉行，展期長達一個月，分為周莊古鎮及開發區慧聚廣場兩個燈區同步展出。據了解，周莊古鎮將包含水鄉古鎮、台灣老街、「香村・祁莊」三個主題區；開發區慧聚廣場則圍繞媽祖廟周邊展演，展現濃濃台灣味。此外，江蘇昆山也將透過舉辦燈會，搭上大陸目前最夯的「夜經濟」消費生活，推動「夜遊昆山」活動，打造城市品牌。

周莊古鎮是大陸最知名的江南水鄉之一，本次燈會的周莊燈區以傳統花燈及現代光影藝術相融合，打造水鄉古鎮、台灣老街及香村·祁莊等三個主題區，此外，古鎮內福洪橋至貞豐橋段也打造以花巷和雨巷為主題的燈光秀區，共計110多組花燈將在周莊夜空點亮。

▲2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會花燈示意圖。（圖／大會提供）

▲周莊古鎮以燈飾結合現代燈光科技的方式呈現江南水鄉風情。（效果圖／大會提供）

水鄉古鎮燈區以「水韻芳華・夜憶周莊」為主題，分為古鎮雅韻生活、江南悠然生活、水鄉趣味生活和周莊詩畫生活四個區塊，建立「有一種生活叫周莊」的特色。台灣老街燈區則以「情牽兩岸・大美昆山」為主題，使江南典型文化與台灣風俗特色相融合，配合情境燈光秀，展現海峽兩岸的風土人情魅力。至於「香村・祁莊」燈區則是藉由歡樂鄉村、金色稻田、動植物萌區，展現鄉村風吹稻浪的場景，再加上現代燈光工藝和技巧展現香村獨有的田園氣息。

▲2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會花燈示意圖。（圖／大會提供）

▲昆山開發區慧聚廣場燈區位於媽祖廟前，呈現出濃濃台灣味。（效果圖／大會提供）

至於在昆山開發區慧聚廣場的燈區則是以堅定奪取疫情防控和經濟發展雙勝利為宗旨，形成「兩岸情・一家親」「 慧聚同心・祈福中華」「 團圓中秋・共度國慶」 三個花燈主題。值得注意的是，「兩岸情・一家親」花燈，以並蒂蓮、同源橋為創作靈感，將獨具台灣特色的媽祖文化與開發區特有的江南綢錦等元素相融合，打造出兩岸融合發展、百姓安居樂業的繁榮景象，展現出開發區開放融合、創新進取的獨有特色。

此外，開發區慧聚廣場將於燈會期間舉辦「昆山媽祖盃」海峽兩岸青年花燈設計比賽、慧聚兩岸兒少繪畫比賽、媽祖盃壘球邀請賽以及兩岸民俗文化交流匯演、兩岸攝影展、台企品牌展和「夜昆山・慧聚兩岸夜市」等活動。

▲2020昆山海峽兩岸中秋燈會於28日登場。（圖／大會提供）

▲2020昆山海峽兩岸中秋燈會於28日登場。（圖／大會提供）

2020昆山海峽兩岸中秋燈會市政府主辦，經大陸國國台辦指導，江蘇省台辦、中華文化聯誼會和台灣中華兩岸交流協會協助辦理。燈會將於9月28日至10月28日舉行，周莊燈區共歷時31天，開發區慧聚廣場燈區則會展出23天。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
WTO裁定：川普政府對中國發動關稅戰　違反國際規則
大樂透「頭獎1億」開出！一注獨得獎落這縣市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

昆山海峽兩岸中秋燈會28日登場　媽祖、古鎮雙燈區秀濃濃台灣味

台資麵包店「宜芝多」上海營業21年爆關店潮　傳欠租8700萬元

公路驚見「陷阱公廁」！車輛一停好困沙堆...業者秒索高額拖車費

國民黨批蔡英文「選後蹭香港」！陸委會：已積極落實人道援助關懷專案

中歐視訊會「人權交鋒」　陸外交部：看法不同不影響對話合作

歐盟成員國要求訪問新疆　陸同意安排：反對有罪推定式的調查

美調整中港旅遊警告　北京：中國是最安全的國家之一

國民黨缺席海峽論壇　他直言「大輸的決定」...斷了跟民進黨的差別性

美駐華大使下月初離職！　《環時》：繼任者或為對華強硬人物

禁令正式生效　陸媒：華為「沒B計畫」可能降維至汽車、OLED

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

星巴克餅乾想加熱？店員立刻眼神死　「姓氏鬧笑話」隔壁客人笑到岔氣

昆山海峽兩岸中秋燈會28日登場　媽祖、古鎮雙燈區秀濃濃台灣味

台資麵包店「宜芝多」上海營業21年爆關店潮　傳欠租8700萬元

公路驚見「陷阱公廁」！車輛一停好困沙堆...業者秒索高額拖車費

國民黨批蔡英文「選後蹭香港」！陸委會：已積極落實人道援助關懷專案

中歐視訊會「人權交鋒」　陸外交部：看法不同不影響對話合作

歐盟成員國要求訪問新疆　陸同意安排：反對有罪推定式的調查

美調整中港旅遊警告　北京：中國是最安全的國家之一

國民黨缺席海峽論壇　他直言「大輸的決定」...斷了跟民進黨的差別性

美駐華大使下月初離職！　《環時》：繼任者或為對華強硬人物

禁令正式生效　陸媒：華為「沒B計畫」可能降維至汽車、OLED

周杰倫送兒女進貴族幼兒園「1年學費140萬」！　豪華校園生活曝光

美股收高！那指上揚133.67點　蘋果發表會後漲幅縮小

毛弟爆無縫接軌啦啦隊女神新歡！　肉貼Yuri「帶回家過夜」全被拍

資優男大生闖女宿偷拍　法庭上曝被神棍「綠爆」導致不舉

你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

林志穎再添新身分！砸百萬做「璞億建設」董事搞房產

昆山海峽兩岸中秋燈會28日登場　媽祖、古鎮雙燈區秀濃濃台灣味

萬華民宅深夜失火　鄰居開門遇濃煙竄入...觸動住警器響徹暗巷

拉歐盟東協對抗中國挑戰　美國務卿：北京隱匿疫情讓世界覺醒

快訊／紅霞颱風生成！鋒面來襲周末變天降4度　午後雷雨彈擴全台

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

大陸熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男大生大罵底層豬！外送員淡定吐12字網讚爆

不喝水！12歲獨子常熬夜一查癌末

公路驚見「陷阱公廁」！車輛困沙堆被要拖車費

嚇唬女友！　男凌晨「大字型」仰躺路中央被撞飛

台資麵包店宜芝多上海爆關店潮

滿月男嬰腹部隆起！醫剖腹捧出完整嬰屍

男路邊停車卡關！　清潔阿姨「我來」秒成功

國民黨缺席海峽論壇 他直言「大輸的決定」

她切豬肉染超罕見惡疾！醫：有倒刺就會中

台海關係再次「誤判」　陸學者嘆...「兩岸密使」更難啟動

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

央視稱「求和」傷感情　張競：「這人」用詞藏政治信號

民進黨遭批「蹭香港」！陸委會回應了

更多熱門

相關新聞

國民黨缺席海峽論壇 他直言「大輸的決定」

國民黨缺席海峽論壇 他直言「大輸的決定」

福建海峽論壇被北京視為重要的兩岸交流平台，過去從未缺席的國民黨代表團，今年因為央視主播的「求和說」決定缺席，雖未制止黨員以個人名義出席論壇，仍造成影響。對此，上海市台協副會長蔡世明直言，國民黨這個決定，直接斷了跟民進黨最大差別性，也就是「可以跟大陸交流的特殊性」。他更直言，國民黨缺席海峽論壇的決定是大輸。

台海戰略的關鍵致命點：特種水雷

台海戰略的關鍵致命點：特種水雷

上海直擊／入住隔離先領神秘「小水桶」 「如廁後」記得消毒

上海直擊／入住隔離先領神秘「小水桶」 「如廁後」記得消毒

央視求和說發酵　國民黨難安撫反王聲浪

央視求和說發酵　國民黨難安撫反王聲浪

TWG月餅「4大口味」口感超豐富

TWG月餅「4大口味」口感超豐富

關鍵字：

昆山中秋燈會花燈兩岸特派現場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

吳仁惠生前最後影片詭異畫面曝光

紅霞最快明生成！周末雷雨變天降5°C

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

即／WTO：美國對中國關稅戰違法

台中刺青男「單手掐狗」！牠騰空120秒叫啞

20鬣狗圍攻落單母獅　一關鍵結局逆轉

韓團2成員「海外賭博135萬」遭警傳喚

一張嘴驚見「烤棉花糖」！他舌頭全黑…嚇歪醫：整排食道還發霉

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面