昆山海峽兩岸中秋燈會28日登場　媽祖、古鎮雙燈區秀濃濃台灣味

▲2020昆山海峽兩岸中秋燈會花燈。（效果圖／大會提供）

記者魏有德／上海報導

2020昆山海峽兩岸中秋燈會將於28日舉行，展期長達一個月，分為周莊古鎮及開發區慧聚廣場兩個燈區同步展出。據了解，周莊古鎮將包含水鄉古鎮、台灣老街、「香村・祁莊」三個主題區；開發區慧聚廣場則圍繞媽祖廟周邊展演，展現濃濃台灣味。此外，江蘇昆山也將透過舉辦燈會，搭上大陸目前最夯的「夜經濟」消費生活，推動「夜遊昆山」活動，打造城市品牌。

周莊古鎮是大陸最知名的江南水鄉之一，本次燈會的周莊燈區以傳統花燈及現代光影藝術相融合，打造水鄉古鎮、台灣老街及香村·祁莊等三個主題區，此外，古鎮內福洪橋至貞豐橋段也打造以花巷和雨巷為主題的燈光秀區，共計110多組花燈將在周莊夜空點亮。

▲周莊古鎮以燈飾結合現代燈光科技的方式呈現江南水鄉風情。（效果圖／大會提供）

水鄉古鎮燈區以「水韻芳華・夜憶周莊」為主題，分為古鎮雅韻生活、江南悠然生活、水鄉趣味生活和周莊詩畫生活四個區塊，建立「有一種生活叫周莊」的特色。台灣老街燈區則以「情牽兩岸・大美昆山」為主題，使江南典型文化與台灣風俗特色相融合，配合情境燈光秀，展現海峽兩岸的風土人情魅力。至於「香村・祁莊」燈區則是藉由歡樂鄉村、金色稻田、動植物萌區，展現鄉村風吹稻浪的場景，再加上現代燈光工藝和技巧展現香村獨有的田園氣息。

▲昆山開發區慧聚廣場燈區位於媽祖廟前，呈現出濃濃台灣味。（效果圖／大會提供）

至於在昆山開發區慧聚廣場的燈區則是以堅定奪取疫情防控和經濟發展雙勝利為宗旨，形成「兩岸情・一家親」「 慧聚同心・祈福中華」「 團圓中秋・共度國慶」 三個花燈主題。值得注意的是，「兩岸情・一家親」花燈，以並蒂蓮、同源橋為創作靈感，將獨具台灣特色的媽祖文化與開發區特有的江南綢錦等元素相融合，打造出兩岸融合發展、百姓安居樂業的繁榮景象，展現出開發區開放融合、創新進取的獨有特色。

此外，開發區慧聚廣場將於燈會期間舉辦「昆山媽祖盃」海峽兩岸青年花燈設計比賽、慧聚兩岸兒少繪畫比賽、媽祖盃壘球邀請賽以及兩岸民俗文化交流匯演、兩岸攝影展、台企品牌展和「夜昆山・慧聚兩岸夜市」等活動。

▲2020昆山海峽兩岸中秋燈會於28日登場。（圖／大會提供）

2020昆山海峽兩岸中秋燈會市政府主辦，經大陸國國台辦指導，江蘇省台辦、中華文化聯誼會和台灣中華兩岸交流協會協助辦理。燈會將於9月28日至10月28日舉行，周莊燈區共歷時31天，開發區慧聚廣場燈區則會展出23天。