農遊券剩今天能花！還有81萬張沒人用　農委會將規劃回收用途

▲台南大坑休閒農場。（圖／記者陳涵茵攝）



記者許展溢／台北報導

農委會加碼振興三倍券推出每張面額250元的農遊券共500萬張，今（17日）是使用期限最後一天，農委會統計至昨晚數字，使用了419.4萬張，帶動消費超過43.11億，還有約81萬張沒用，至於剩下票券用途，農委會表示，會好好規劃。



抽到農遊券的國人都可以到全國超過2700家農遊券合作業者場域使用，獲得不少人好評，只是使用期限今為最後一天，還有約81萬張沒人用。農委會輔導處科長楊欣佳日前指出，活動結束會抽樣研究原因，了解為何農遊券使用效率，相較其他振興券來得慢，也正在規劃最後未使用票券如何利用。

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▲農委會表示，遊客消費拿農遊券抵用購買農特產或伴手禮占最多數。（圖／記者許展溢攝）



楊欣佳向《ETtoday新聞雲》表示，至於剩下票券，之前有人建議使用在學校戶外教學，讓小孩走進農場認識土地，現階段有很多人提出各種建議，農委會主委陳吉仲希望可以好好思考、討論和規劃要怎麼運用，所以會以怎樣方式呈現都還在談，因此還沒有具體時程，但會研擬更有效的方法，確定後才會對外統一公佈。

農委會輔導處說明，此次農遊券成效其實不錯，一開始甚至有賣麵包店的都要爭取加入，農遊券銷售場域分5種類型，門票、餐飲服務、體驗活動、農特產品伴手禮，還有套裝行程，以上場域9成都有在賣農特產品，因此遊客消費抵用購買農特產或伴手禮占最多數。