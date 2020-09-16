農委會擬禁止輸出入、繁殖比特犬　最快9月底預告

▲比特犬。 （圖／達志／示意圖）

記者許展溢／台北報導

針對媒體報導比特犬咬傷人或犬隻議題，農委會表示為強化比特犬等具攻擊性犬隻飼主的管理責任，已規定比特犬等具攻擊性犬隻出入公共場所或公眾得出入之場所，應有防護措施，且為再提高管理強度，已與縣（市）政府及相關寵物產業公會多次會商，規劃將比特犬及其混種犬納管禁止其輸出、入及飼養繁殖，目前已進行法制作業中，最快9月底預告。

農委會呼籲飼養比特犬等具攻擊性犬隻飼主，犬隻外出應由成年人伴同，且需有1.5公尺以下之繩鍊牽引及配戴口罩等防護措施，以避免造成公安問題。



農委會為強化具攻擊性犬隻飼主的管理責任，除已依據動保法第20條第3項規定授權，公告「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」，規範具攻擊性之寵物包括比特犬等6種危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，其出入公共場所或公眾得出入之場所應由成年人伴同，並採取下列防護措施：一、以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引。二、配戴不影響散熱之透氣口罩。違反規定者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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另外，農委會規劃依動保法第8條中央主管機關得指定公告禁止飼養、輸出或輸入之動物，將比特犬及其混種犬隻公告納管，現行在養犬隻則應依動保法第36條完成登記備查且不得再予繁殖或販售，目前已進行公告之法制前置作業中，將以更高強度管制，積極阻絕比特犬攻擊事件。