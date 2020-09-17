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疫情影響農產品滯銷！社企牽線「星展員工」以「2千公斤團購」力挺台灣農民

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▲▼疫情,社會企業,小農,鄰鄉良食,格外農品,星展銀行。（圖／擷取自影片）

▲倚重出口外銷的農民，今年飽受疫情衝擊。（圖／取自ETtoday影片，下同）

生活中心／綜合報導

年初爆發的疫情，導致最受外國人歡迎的水蜜桃無法出口外銷，農民頓失收入， 他們感嘆：「這是農民最害怕遇到的事情。」好險團結的台灣人，在疫情下展現溫暖，身為一個具備崇高使命的星展銀行，過去幾個月就在社會企業「鄰鄉良食」和「格外農品」牽線下，團購水果贈送給家人朋友以及客戶，舒緩農民原本憂愁緊繃的神經。

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一場溫暖的及時雨，鬆開了農民緊鎖的眉頭！長期倡導零食物浪費、搶救格外品的「鄰鄉良食」和「格外農品」，很快就發現農民在這場疫情下的困境，馬上聯繫一向關注社會永續發展的星展銀行，且位居第一線接觸民眾的銀行員工更是「正義感大噴發」以實際行動支持。一場員工團購活動在短短不到一週的時間，就透過「鄰鄉良食」、「格外農品」訂購超過2,000公斤的水果，這場「報復性消費」也為農民與奔忙的社企團隊注入一道暖流，網友大讚謝謝這麼暖心的星展銀行、台灣人就是這麼團結。

▲▼疫情,社會企業,小農,鄰鄉良食,格外農品,星展銀行。（圖／擷取自影片）

▲社會企業「鄰鄉良食」和「格外農品」，在發現農民困境後，馬上聯繫一向關注重永續發展的星展銀行。

「星展銀行」的員工展現台灣特有的人情味，訂購的水果除了自家食用，還會送給與銀行往來的客戶，創下「鄰鄉良食」有史以來最大的企業訂單。因為他們認為身為台灣的一份子，從自身拋磚引玉、發揮正面影響力，才能讓這些善舉漣漪般擴散，號召更多企業夥伴共襄盛舉。

▲▼疫情,社會企業,小農,鄰鄉良食,格外農品,星展銀行。（圖／擷取自影片）

▲星展銀行員工發起團購活動，短短一週就透過「鄰鄉良食」、「格外農品」訂購超過2,000公斤的水果。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川感心表示：「作為一個具有崇高使命的銀行，我們不僅希望能協助農民們度過這個充滿挑戰的時刻，同時也拯救可能會被浪費的優質農產品。」其實少有人知道，每一次透過社企或是直接和小農購買農產品，不只是解燃眉之急，長遠來看，一筆筆來自消費者的支持回饋，都是讓農民有錢繼續升級設備、工具，進而將農場運作下去的關鍵。

▲▼疫情,社會企業,小農,鄰鄉良食,格外農品,星展銀行。（圖／擷取自影片）

▲▼大成功的團購活動，對於農民來說就像是一場溫暖的及時雨，知情的網友也為此感動不已。

▲▼疫情,社會企業,小農,鄰鄉良食,格外農品,星展銀行。（圖／擷取自影片）

取之社會、用之社會。「讓農民走得更遠」是「鄰鄉良食」和「格外農品」一路以來努力的目標，當農民生計受疫情影響，適時伸出援手，攜手星展銀行帶頭撥開烏雲，讓農民甚至參與團購的員工心裡，都照進和煦的陽光。即使疫情讓人們開始習慣保持社交距離，但來自四面八方的幫助與支持，卻能讓心的距離更加靠近。成功完成創舉的星展銀行表示，「發揮正面社會影響力」一直是企業秉持的使命。期待集結眾人的念頭、善舉，共同發揮無窮力量。

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