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快訊／小鬼死訊震驚國際！登上CNN「娛樂版頭條」　內容曝光

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▲▼小鬼黃鴻升 。（圖／記者林彥君攝）

▲小鬼黃鴻升猝逝，享年36歲 。（圖／記者林彥君攝）

記者曾羿翔／綜合報導

小鬼黃鴻升16日猝逝家中，享年36歲震驚娛樂圈，美國有線電視新聞網《CNN》也對此報導，還登上娛樂版頭條。報導內容提到，小鬼曾發行5張專輯與多張單曲，新加坡女星莊米雪（Michelle Chong）也PO合照悼念小鬼，「難以置信，你將永遠是我生命中的第一男主角」。

《CNN》引用了《中央社》報導，提及演員兼歌手的小鬼16日在北投家中猝死被發現的過程，警察到達現場時，在家中浴室門口外發現了節目「娛樂百分百」前主持人的遺體，浴缸水仍在流。內容也提到10個月前同樣猝逝的高以翔，並附上照片；小鬼本人曾演出電影《一泡而紅》、《陣頭》。

▲▼小鬼黃鴻升父親及家屬返回二殯辦理相關文件。（圖／記者黃彥傑攝）

▲小鬼黃鴻升父親及家屬返回二殯辦理相關文件。（圖／記者黃彥傑攝）

內容也指出，新加坡女星莊米雪（Michelle Chong）PO合照悼念小鬼，並表示「難以置信，你將永遠是我生命中的第一男主角，願安息！」。據了解，喜劇電影《一泡而紅》就是莊米雪與小鬼合作演出。

CNN的報導標題為「Alien Huang, Taiwanese actor and singer, dead at 36（台灣演員兼歌手黃鴻升36歲逝世）」，稱小鬼黃鴻升的父親當時因為聯絡不上兒子所以趕緊前往住所查看。目前小鬼的死亡原因尚不清楚，18日周五將進行解剖理解死因。

►CNN報導連結點這

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小鬼死訊震驚國際！登上CNN「娛樂版頭條」　內容曝光
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